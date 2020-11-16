Джонни Сильверхенд — не герой Киану Ривза — в Cyberpunk 2077 актер играет сам себя
Несколько дней назад в сети появился клип на композицию No Save Point от вымышленной группы Yankee and the Brave из мира Cyberpunk 2077. Клип выполнен в духе киберпанка и ничем не примечателен, за исключением одной фразы, которая породила множество вопросов: Keanu Reeves, cyber arm under my sleeve.
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И что же тут необычного — спросите вы? Всем известно, что Джонни Сильверхенд является героем Киану Ривза, поэтому упоминание известного актера в тексте — обыкновенная отсылка к его связи с игровым персонажем. Но оказалось, что это не так.
Старший дизайнер квестов Cyberpunk 2077, Патрик К. Миллс (англ. Patrick K. Mills), в своем twitter @PKernaghan объяснил, что Киану Ривз будет присутствовать в игре. Получается, что Ривз является прототипом не Джонни Сильверхенда, а самого себя — актера, который имел сверхъестественное сходство с Джонни Сильверхэндом. Именно так утверждается в сообщении Патрика К. Миллса.
Интересная деталь, возможно, мы увидим и других реальных звезд в мире Cyberpunk 2077, который станет доступен для изучения 10 декабря, если не произойдет очередного переноса. Также стоит напомнить, что накануне в сеть просочился большой список достижений из игры и там есть задание, связанное с Киану Ривзом.
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