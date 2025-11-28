Видеокарта доступна в составе готовых систем Sycom.

Японский системный интегратор Sycom начал продавать видеокарты Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 в составе фирменных игровых ПК. На видеокарту установлен водоблок полного покрытия от немецкого стартапа Lynk+. Водоблок подключён к 360-мм радиатору, на который предустановлены три вентилятора Noctua NF-A12x25 G2 PWM диаметром 120 мм. Видеокарта доступна только в составе готовых систем Sycom и не продаётся отдельно.

Источник изображения: Sycom

Ранее Sycom модифицировала видеокарты, заменяя воздушные системы охлаждения гибридными. Теперь вместо привычной для компании гибридной компоновки используется водоблок полного покрытия.

В стресс-тесте Furmark при полной загрузке графического процессора его температура повысилась до 62,6 градусов по Цельсию при уровне шума 40,8 дБ, в то время как неназванная модель RTX 5090 с воздушным охлаждением разогрелась до 79,8 градусов по Цельсию при уровне шума 43,6 дБ.

Источник изображения: Sycom

Первой системой с этой видеокартой становится компьютер G-Master Hydro Extreme X870A. Стандартная конфигурация помимо RTX 5090 оснащается процессором AMD Ryzen 9 9950X3D, материнской платой X870E, 64 ГБ памяти DDR5-5600 и твердотельным накопителем PCIe Gen 5 объёмом 2 ТБ. Цена данной сборки в Японии составляет 990280 ¥, что на момент написания эквивалентно 6200 $.

NVIDIA GeForce RTX 5090 оснащается графическим процессором с 21760 ядрами CUDA и 32 ГБ памяти GDDR7. Шина памяти 512-битная, скорость работы чипов 28 Гбит/с. Базовая тактовая частота графического процессора составляет 2017 МГц, а максимальная — 2452 МГц. Номинальная мощность видеокарты составляет 575 Вт. Видеокарта использует один 16-контактный разъём питания и интерфейс PCIe 5.0 x16.