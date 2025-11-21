Скоростные характеристики тоже могут быть высокими.

Компании MSI и ADATA недавно объявили о совместной разработке четырёхранговых модулей оперативной памяти объёмом 128 ГБ. Это позволит удвоить объём памяти, доступный для актуальных платформ. При этом ожидается, что скорость этих модулей будет достаточно высокой за счёт наличия микросхем CKD (Client Clock Driver). Первые модули могут работать на скорости 7200 МТ/с или выше.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Похоже, над этим новым решением работают не только MSI и ADATA. По информации Benchlife, другие производители материнских плат, такие как Gigabyte и ASUS, также работают над поддержкой четырёхранговых модулей памяти DDR5 на текущих и будущих материнских платах. Хотя сначала поддержка будет ограничена флагманскими платами для энтузиастов, например, Unify X от MSI, Tachyon ICE от Gigabyte и Apex от ASUS, в будущем, вероятно, поддержка распространится и на более доступные решения.

По всей видимости, причиной является JEDEC, которая планирует представить новый стандарт модулей под названием CQDIMM. В то время как модули CUDIMM в настоящее время поддерживают двухранговую CKD, CQDIMM будет поддерживать четырёхранговую.

По слухам, обновлённые процессоры Intel Arrow Lake-S Refresh первыми могут получить поддержку оперативной памяти CQDIMM. Однако, учитывая текущую ситуацию с ценами на память, модули объёмом 128 ГБ могут быть очень дорогими. Вероятный сценарий заключается в том, что Arrow Lake-S Refresh станет «испытательным полигоном» для стандарта памяти CQDIMM, пишет Wccftech.