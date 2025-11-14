Таким образом, министерство обороны Франции приняло на вооружение новую ракету средней дальности класса воздух — земля, способную нести ядерный заряд.

Истребитель Rafale 13 ноября успешно провел испытательный пуск модернизированной крылатой ракеты ASMPA-R (Air-Sol Moyenne Portée Amélioré – Rénové), способной нести ядерный заряд. Ракета ASMPA-R без боевой части была запущена истребителем в конце полета.







«Вся траектория полета Rafale, а затем и свободный полёт ракеты после её запуска, контролировались Французским агентством оборонных закупок и испытаний ракет с полигонов в Бискароссе, Уртене и Кемпере», — уточнили в министерстве обороны Франции.

Это второй испытательный пуск модернизированной ракеты ASMPA. Первый пуск был выполнен самолётом Rafale ВВС Франции в мае 2024 года. Модернизация ракеты ASMP-A началась в 2016 году. Цель — устранить её устаревание и, прежде всего, сохранить характеристики, такие как точность и бронепробиваемость, до ввода в эксплуатацию ракеты ASN4G (4-го поколения с ядерным оружием класса «воздух-поверхность»), ожидаемого примерно в 2035 году.

При массе 800 кг и длине пять метров, ASMPA-R способна развивать скорость не менее 2 Маха благодаря прямоточному воздушно-реактивному двигателю. Дальность составляет не менее 500 километров. Одной из её отличительных особенностей является способность следовать по различным траекториям (малая высота, очень малая высота, большая высота). Вторые испытательные стрельбы состоялись после ввода в эксплуатацию ASMP-R в составе Военно-воздушных сил Франции 10 ноября.