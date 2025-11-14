Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Истребитель Rafale осуществил испытательный пуск ракеты ASMPA-R, способную нести ядерный заряд
Таким образом, министерство обороны Франции приняло на вооружение новую ракету средней дальности класса воздух — земля, способную нести ядерный заряд.

Истребитель Rafale 13 ноября успешно провел испытательный пуск модернизированной крылатой ракеты ASMPA-R (Air-Sol Moyenne Portée Amélioré – Rénové), способной нести ядерный заряд. Ракета ASMPA-R без боевой части была запущена истребителем в конце полета.


«Вся траектория полета Rafale, а затем и свободный полёт ракеты после её запуска, контролировались Французским агентством оборонных закупок и испытаний ракет с полигонов в Бискароссе, Уртене и Кемпере», — уточнили в министерстве обороны Франции.

Это второй испытательный пуск модернизированной ракеты ASMPA. Первый пуск был выполнен самолётом Rafale ВВС Франции в мае 2024 года. Модернизация ракеты ASMP-A началась в 2016 году. Цель — устранить её устаревание и, прежде всего, сохранить характеристики, такие как точность и бронепробиваемость, до ввода в эксплуатацию ракеты ASN4G (4-го поколения с ядерным оружием класса «воздух-поверхность»), ожидаемого примерно в 2035 году.
При массе 800 кг и длине пять метров, ASMPA-R способна развивать скорость не менее 2 Маха благодаря прямоточному воздушно-реактивному двигателю. Дальность составляет не менее 500 километров. Одной из её отличительных особенностей является способность следовать по различным траекториям (малая высота, очень малая высота, большая высота). Вторые испытательные стрельбы состоялись после ввода в эксплуатацию ASMP-R в составе Военно-воздушных сил Франции 10 ноября.

#военная техника #ракеты #истребители #самолеты #rafale #asmpa-r
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ОАК опубликовала кадры с истребителем пятого поколения Су-57 с открытым основным отсеком вооружения
1
Субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 обогнал Snapdragon 8 Gen 3 в тесте Geekbench
4
В мексиканских джунглях археологи обнаружили космограмму майя возрастом 3000 лет
+
Археологи предположили новое назначение древней системы из 5200 лунок в Перу
+
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
7
Межзвёздная комета 3I/Atlas во время пролёта мимо Солнца могла развалиться на части
+
На Земле началась очень сильная магнитная буря планетарного масштаба
+
Российские полярники установили знак «Южный полярный круг» в Антарктиде
1
Индийская компания поставила ВС Индии более 500 напечатанных на 3D-принтере бункеров
+
В PRO Hi-Tech протестировали игровой монитор MSI MAG 321UPX с панелью QD-OLED от компании Samsung
+
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
Китай впервые показал малозаметный БПЛА GJ-11 в полёте
+
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
2
При строительстве трассы в Швеции были обнаружены поселения эпохи викингов
+
Плеяды оказались в 20 раз больше предыдущих оценок: астрономы обнаружили тысячи неизвестных звезд
+
Защищённые смартфоны серии RugOne Xever 7 становятся самым инновационным предложением от Ulefone
+
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
+
Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
Китай совершил исторический запуск первого в мире ториевого реактора
+
Старые платформы AMD Bulldozer и Piledriver получат новые открытые прошивки в 2025 году
3

Популярные статьи

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
48
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
9
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
3
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
7
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
56
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
6
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
1
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
13

Сейчас обсуждают

Алескандр Индустриевич
09:59
Лечись нацист, желательно верёвкой на шее болтаясь на суку.
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
09:53
>>Даже купил дополнительный трафик для мобильного интернета Я говорил он где то снова в Пуще прячется.ну ничего,найдем как и в прошлый раз ps И причем тут крапива на последнем фото? То какашки постит...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
гей фашист сатанист
09:22
"Восхождение Лесли Вернона" зацените
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
гей фашист сатанист
09:19
Duke Nukem: Nuclear Winter збс игра
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
Жасулан Турлыбеков
09:15
У 90% столько оперативки нету😅
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
Voldemaar
09:12
Интересно, зачем было нужно давать такое же имя, как и процам Athlon 64 939.
Великобритания построит первую в стране малую модульную атомную электростанцию
Docent
08:57
Рекомендую вообще НЕ покупать 6" читалки(если конечно вы не на грани нищеты). Купите 7" Разница кажется несущественной, но это не так. Комфорт для чтения просто несравнимый.
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Voldemaar
08:49
Действительно, вы правы. Bugatti и Koenigsegg.
Autonews: McLaren намерена выпустить свой первый кроссовер в 2028 году
Voldemaar
08:44
"Прикрой-ка свой отсек, пока мы играем наш трек." (Тапок)
Российские полярники установили знак «Южный полярный круг» в Антарктиде
Voldemaar
08:42
ПК-версии можно продавать дороже, например.
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter