Всего через несколько дней после выхода шутера The Day Before игру отозвали из-за того, что студию разработки Fntastic пришлось закрыть. Компания назвала причину столь радикальных шагов.

The Day Before вышла в начале зимы и уже была названа хитом в жанре игр на выживание в открытом мире. Однако для поклонников шутеров от первого лица вскоре появились плохие новости: всего через пять дней после выхода игра оказалась не доступна.

Изображение из открытых источниковСтудия-разработчик Fntastic вынуждена прекратить деятельность. Компания заявляет, что она банкрот. The Day Before больше нельзя купить. Также были удалены канал компании на YouTube и аккаунты основателей в социальных сетях.

The Day Before вызвала настоящий переполох во время разработки — и не только из-за нескольких переносов даты релиза. Стало известно, что части зомби-ММО-шутера разрабатывали волонтеры, работавшие без зарплаты.

Также обсуждался трейлер, явно имитирующий элементы Call of Duty и The Last of Us.

После долгого ожидания онлайн-шутер вышел 7 декабря в раннем доступе в Steam за $40. Однако многочисленные ошибки и глюки вызвали разочарование у пользователей вскоре после релиза. Ведь от высоко оцененной игры ожидали большего.

Тот факт, что игра и ее студия-разработчик исчезают из игровой индустрии, — это всего лишь шаг, который, вероятно, в любом случае рано или поздно был неизбежен. Потому что только 15% из 21 227 отзывов в Steam о новинке, оставленных игроками, положительные.