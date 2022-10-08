Вскоре геймеры могут получить более производительную игровую видеокарту среднего ценового сегмента.

Похоже, информаторы, сулящие скорое появление игрового видеоадаптера GeForce RTX 3060 Ti, наделённого более скоростной памятью типа GDDR6X по сравнению с чипами GDDR6, которыми оснащаются текущие модели, оказались правы, по крайней мере, на это намекает появление обновлённой видеокарты в прайс-листе одного из ритейлеров.

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Источник изображения: NVIDIA

Как сообщает ресурс VideoCardz, британский магазин Scan, являющийся партнёром NVIDIA, уже подготовил специальную страницу для новой модели GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Founders Edition, оснащённой видеопамятью GDDR6X, но есть один нюанс: в списке моделей обновлённого видеоадаптера нет, однако при добавлении стандартной RTX 3060 Ti для покупки в корзине можно лицезреть искомую видеокарту с чипами GDDR6X «на борту», оценённую в 369 фунтов стерлингов, что является весьма неплохим предложением для Великобритании.

Источник изображения: VideoCardz, NVIDIA UK, Scan

Кроме того, новинка отличается от своей стандартной «соплеменницы» и частотными характеристиками GPU: если у «обычной» GeForce RTX 3060 Ti графический процессор в режиме boost способен работать на частоте в 1665 МГц, то этот же показатель для обновлённой модели составляет уже 1670 МГц.

Что касается остальных характеристик, то они, судя по всему, остались без изменений: видеокарта основана на GPU с 4864 ядрами CUDA, функционирующем на частоте в 1410 МГц в номинальном режиме.

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Естественно, это может быть банальной опечаткой, однако, учитывая недавние «утечки», источник склоняется к более оптимистичному варианту: в скором времени геймеры смогут заполучить более производительную GeForce RTX 3060 Ti за достаточно низкую цену.