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Несколько недель назад состоялся долгожданный анонс графических адаптеров AMD серии Radeon RX 6000, во время которого представители компании продемонстрировали широкой общественности несколько новых технологий, в том числе Smart Access Memory, позволяющую добиться ощутимого повышения производительности в ряде игровых приложений.

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Источник изображения: Tom's Hardware

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Согласно официальной информации, для активации данной функции понадобится недавно дебютировавший настольный процессор Ryzen 5000, видеокарта Radeon RX 6000 и материнская плата на базе набора системной логики 500-й серии — выбор не слишком-то и велик.

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Источник изображения: AMD

Впрочем, ответ от NVIDIA не заставил себя долго ждать: компания заявила, что стандарт PCIe уже включает в себя необходимые инструменты для создания подобной функции, поэтому в скором времени владельцы видеокарт поколения Ampere смогут в полной мере насладиться всеми её прелестями. Кроме того, судя по имеющейся информации, эта технология будет доступна как для процессоров Intel, так и AMD.

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Таким образом, «красная команда», славящаяся своей открытостью в вопросах разработки и поддержки различных стандартов, в данном случае невольно поменялась с NVIDIA местами, поэтому для исправления сложившейся ситуации решила объясниться с компьютерной общественностью.

По словам AMD, которые приводит ресурс PC Gamer, технология Smart Access Memory действительно основана на функциях стандарта PCIe, однако для её разработки и внедрения были потрачены немалые усилия, направленные на оптимизацию и проверку. AMD приветствует начинания других компаний по внедрению технологии для своих продуктов и будет всячески поддерживать их усилия.

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Таким образом, велика вероятность, что в скором будущем можно будет увидеть функционирование Smart Access Memory или аналогичной технологии в содружестве с AMD, Intel и NVIDIA.