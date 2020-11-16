AMD не видит препятствий на пути к внедрению Smart Access Memory для продуктов других производителей
Несколько недель назад состоялся долгожданный анонс графических адаптеров AMD серии Radeon RX 6000, во время которого представители компании продемонстрировали широкой общественности несколько новых технологий, в том числе Smart Access Memory, позволяющую добиться ощутимого повышения производительности в ряде игровых приложений.
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Источник изображения: Tom's Hardware
Согласно официальной информации, для активации данной функции понадобится недавно дебютировавший настольный процессор Ryzen 5000, видеокарта Radeon RX 6000 и материнская плата на базе набора системной логики 500-й серии — выбор не слишком-то и велик.
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Источник изображения: AMD
Впрочем, ответ от NVIDIA не заставил себя долго ждать: компания заявила, что стандарт PCIe уже включает в себя необходимые инструменты для создания подобной функции, поэтому в скором времени владельцы видеокарт поколения Ampere смогут в полной мере насладиться всеми её прелестями. Кроме того, судя по имеющейся информации, эта технология будет доступна как для процессоров Intel, так и AMD.
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Таким образом, «красная команда», славящаяся своей открытостью в вопросах разработки и поддержки различных стандартов, в данном случае невольно поменялась с NVIDIA местами, поэтому для исправления сложившейся ситуации решила объясниться с компьютерной общественностью.
По словам AMD, которые приводит ресурс PC Gamer, технология Smart Access Memory действительно основана на функциях стандарта PCIe, однако для её разработки и внедрения были потрачены немалые усилия, направленные на оптимизацию и проверку. AMD приветствует начинания других компаний по внедрению технологии для своих продуктов и будет всячески поддерживать их усилия.
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Таким образом, велика вероятность, что в скором будущем можно будет увидеть функционирование Smart Access Memory или аналогичной технологии в содружестве с AMD, Intel и NVIDIA.
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