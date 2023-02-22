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Microsoft и NVIDIA объявили о новом расширенном игровом соглашении на 10 лет
Новое соглашение даст возможность игрокам транслировать игры Xbox для ПК из GeForce NOW на другие платформы
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 Во вторник Microsoft и NVIDIA объявили о 10-летнем партнерстве по переносу игр Xbox для ПК в облачный игровой сервис NVIDIA GeForce NOW, который насчитывает более 25 миллионов пользователей в более чем 100 странах. Соглашение позволит геймерам стримить игры Xbox для ПК из GeForce NOW на ПК, macOS, Chromebook, смартфоны и другие устройства. Это также позволит транслировать игры Activision Blizzard для ПК, такие как Call of Duty, на GeForce NOW после закрытия сделки по приобретению Activision Microsoft.

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 «Xbox по-прежнему стремится предоставить людям больше выбора и найти способы расширить возможности игры. Это партнерство поможет расширить каталог игр NVIDIA, включив в него такие франшизы, как Call of Duty, а также даст разработчикам больше возможностей предлагать потоковые игры. Мы рады предложить геймерам больше способов играть в любимые игры», — сказал генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер.

 «Сочетание невероятно богатого каталога собственных игр для Xbox с высокопроизводительными возможностями потоковой передачи GeForce NOW принесет облачные игры в массы и понравится геймерам с любым уровнем и опыта. Благодаря этому партнерству многие из самых популярных в мире игр теперь будут доступны из облака одним щелчком мыши, и в них смогут играть миллионы геймеров», — сказал Джефф Фишер, старший вице-президент GeForce в NVIDIA.

 Партнерство расширяет возможности выбора для геймеров и снимает опасения NVIDIA по поводу приобретения Microsoft компании Activision Blizzard. Поэтому NVIDIA предлагает свою полную поддержку для одобрения приобретения регулирующими органами.

 Microsoft и NVIDIA приступят к интеграции игр Xbox для ПК в GeForce NOW, чтобы участники GeForce NOW могли транслировать игры для ПК, покупаемые в Windows Store, включая игры сторонних партнеров, права на потоковую передачу которых были предоставлены издателем NVIDIA. Игры Xbox для ПК, доступные в настоящее время в сторонних магазинах, таких как Steam или Epic Games Store, также можно будет транслировать через GeForce NOW.

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 Новость о соглашении была объявлена сегодня на пресс-конференции Microsoft в Брюсселе. Microsoft также сообщила сегодня, что заключила 10-летнее соглашение о переносе Call of Duty на платформу Nintendo после слияния с Activision.

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#nvidia #microsoft #xbox #geforce now
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