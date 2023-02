Новое соглашение даст возможность игрокам транслировать игры Xbox для ПК из GeForce NOW на другие платформы

Во вторник Microsoft и NVIDIA объявили о 10-летнем партнерстве по переносу игр Xbox для ПК в облачный игровой сервис NVIDIA GeForce NOW, который насчитывает более 25 миллионов пользователей в более чем 100 странах. Соглашение позволит геймерам стримить игры Xbox для ПК из GeForce NOW на ПК, macOS, Chromebook, смартфоны и другие устройства. Это также позволит транслировать игры Activision Blizzard для ПК, такие как Call of Duty, на GeForce NOW после закрытия сделки по приобретению Activision Microsoft.

реклама

«Xbox по-прежнему стремится предоставить людям больше выбора и найти способы расширить возможности игры. Это партнерство поможет расширить каталог игр NVIDIA, включив в него такие франшизы, как Call of Duty, а также даст разработчикам больше возможностей предлагать потоковые игры. Мы рады предложить геймерам больше способов играть в любимые игры», — сказал генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер.

«Сочетание невероятно богатого каталога собственных игр для Xbox с высокопроизводительными возможностями потоковой передачи GeForce NOW принесет облачные игры в массы и понравится геймерам с любым уровнем и опыта. Благодаря этому партнерству многие из самых популярных в мире игр теперь будут доступны из облака одним щелчком мыши, и в них смогут играть миллионы геймеров», — сказал Джефф Фишер, старший вице-президент GeForce в NVIDIA.

Партнерство расширяет возможности выбора для геймеров и снимает опасения NVIDIA по поводу приобретения Microsoft компании Activision Blizzard. Поэтому NVIDIA предлагает свою полную поддержку для одобрения приобретения регулирующими органами.

Microsoft и NVIDIA приступят к интеграции игр Xbox для ПК в GeForce NOW, чтобы участники GeForce NOW могли транслировать игры для ПК, покупаемые в Windows Store, включая игры сторонних партнеров, права на потоковую передачу которых были предоставлены издателем NVIDIA. Игры Xbox для ПК, доступные в настоящее время в сторонних магазинах, таких как Steam или Epic Games Store, также можно будет транслировать через GeForce NOW.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Новость о соглашении была объявлена сегодня на пресс-конференции Microsoft в Брюсселе. Microsoft также сообщила сегодня, что заключила 10-летнее соглашение о переносе Call of Duty на платформу Nintendo после слияния с Activision.