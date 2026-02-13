Грядущий флагман компании Infinix - модель Note 60 Ultra появился на платформе Geekbench, раскрывая некоторые его характеристики

Компания Infinix готовится к запуску смартфона Note 60 Ultra, топовой модели в предстоящей линейке Note 60. Недавно устройство было обнаружено на платформе Carlcare, где был указан его номер модели X6877, а теперь этот же телефон появился в Geekbench. Согласно данным Geekbench, устройство работает на чипсете Dimensity 8400 Ultimate. Как обычно, название чипсета в списке не указано, но имеющихся технических характеристик достаточно, чтобы утверждать об этом. Конфигурация процессора включает одно ядро с тактовой частотой 3,25 ГГц, три ядра с частотой 3 ГГц и четыре энергоэффективных ядра с частотой 2,1 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-G720 MC7.

Источник: Geekbench

Что касается производительности в бенчмарках, то телефон набрал 1609 баллов в одноядерном тесте и 6762 балла в многоядерном тесте Geekbench 6.5. В базе данных также подтверждается наличие 12 ГБ оперативной памяти и операционной системы Android 16. Слухи об Infinix Note 60 Ultra предполагают, что он может получить AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и 200-мегапиксельную основную камеру, а также оболочку Infinix XOS 16. Ожидается также, что устройство будет оснащено батареей емкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.

Кроме того, сообщения намекают, что Note 60 Ultra будет поддерживать двустороннюю спутниковую связь. Сотрудничество Infinix с итальянским дизайнерским домом Pininfarina указывает, что устройство может получить премиальный дизайн. Согласно данным сервисной платформы Carlcare, Note 60 Ultra может выпускаться в двух конфигурациях памяти: 12 ГБ / 256 ГБ и 12 ГБ / 512 ГБ. В серию Note 60 также войдут модели Note 60 и Note 60 Pro. Ранее опубликованные данные Geekbench указывали на то, что эти устройства будут работать на процессорах Dimensity 7400 Ultimate и Snapdragon 7s Gen 4 соответственно.