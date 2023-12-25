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goldas
В сеть попал мод для разблокировки FSR3 в официально неподдерживаемых играх
Автором мода является LukeFZ, нашедший возможность модификации игр с поддержкой FSR2 до FSR3

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 AMD FidelityFX Super Разрешение (FSR) легко интегрируется в различные игры, что также делает эту технологию популярной в сообществе моддеров. Например, моддер под ником LukeFZ нашел способ модифицировать любую игру с работающей реализацией FSR 2 для поддержки более современной версии FSR 3, что должно принести такие функции, как улучшенное качество изображения, среди предустановок качества и генерацию кадров. Моддер LukeFZ стоит за несколькими подобными игровыми модами, как бесплатными, так и на платной основе. Один из членов его сообщества опубликовал пакет всех его платных модов, включая мод, который изменяет любую игру, чтобы использовать преимущества FSR 3.

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 LukeFZ называет его просто модом FSR2FSR3. Данный мод протестирован на корректную работу в следующих играх: The Last of Us Part I, Dead Space (2023), MS-Man Remastered, Hogwarts Legacy, UNCHARTED: Legacy of Thieves, Ratchet & Clank: Rift Apart, HITMAN World of Assassination, Remnant II, Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Dying Light 2, Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Mirage, STAR WARS Jedi: Survivor, Ready or Not и Metro Exodus Enhanced. Найти мод и затем скачать его можно по ссылке на источник.

#amd #fidelityfx super resolution #fsr 3 #amd fsr #fsr3 #amd fidelityfx super resolution #fsr 2
Источник: techpowerup.com
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