Автором мода является LukeFZ, нашедший возможность модификации игр с поддержкой FSR2 до FSR3

AMD FidelityFX Super Разрешение (FSR) легко интегрируется в различные игры, что также делает эту технологию популярной в сообществе моддеров. Например, моддер под ником LukeFZ нашел способ модифицировать любую игру с работающей реализацией FSR 2 для поддержки более современной версии FSR 3, что должно принести такие функции, как улучшенное качество изображения, среди предустановок качества и генерацию кадров. Моддер LukeFZ стоит за несколькими подобными игровыми модами, как бесплатными, так и на платной основе. Один из членов его сообщества опубликовал пакет всех его платных модов, включая мод, который изменяет любую игру, чтобы использовать преимущества FSR 3.

LukeFZ называет его просто модом FSR2FSR3. Данный мод протестирован на корректную работу в следующих играх: The Last of Us Part I, Dead Space (2023), MS-Man Remastered, Hogwarts Legacy, UNCHARTED: Legacy of Thieves, Ratchet & Clank: Rift Apart, HITMAN World of Assassination, Remnant II, Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Dying Light 2, Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Mirage, STAR WARS Jedi: Survivor, Ready or Not и Metro Exodus Enhanced. Найти мод и затем скачать его можно по ссылке на источник.