За проект отвечают создатели The Playroom и The Persistence

Еще в сентябре 2021 года было объявлено, что Sony Interactive Entertainment приобретает Firesprite Games. На данный момент студия уже участвовала в разработке The Playroom и The Playroom VR для Sony. В настоящее время они работают над Star Citizen: Theaters of War.

Похоже, однако, что это не единственный проект, над которым работают в команде, поскольку в списках проектов на официальном сайте упоминается "хоррор с акцентом на сюжет", разрабатываемый на Unreal Engine 5.

В одной из размещённых на сайте вакансий также говорится :

"Мы ищем нарративного директора, который присоединится к команде разработчиков для создания приключенческой хоррор-игры уровня AAA. Нарративный директор отвечает за повествование, помогает изобрести вселенную и лор игры, а также отвечает за качество реализации сюжетного контента на всех этапах разработке, вплоть до выхода игры".





Помимо этого, если продолжить изучение страницы вакансий, можно узнать, что Firesprite нанимает большое количество людей для упомянутого сюжетно-ориентированного проекта. Другим же упоминаемым проектом от первого лица, скорее всего, является Star Citizen, над которым они публично работают.

Игра на Unreal Engine 5, безусловно, сама по себе притягивает внимание, поскольку уже известно, на что способен новый движок от Epic. Одним из возможных кандидатов на разрабатываемый проект является продолжение Until Dawn.

Когда будет анонсирована эта игра? Учитывая, что Sony приобрела студию несколько месяцев назад, проект вполне может быть далёк от релиза, учитывая, что "сюжетно-ориентированный хоррор" стал упоминаться на сайте компании лишь после присоединения. Однако, если над игрой работали до приобретения, есть вероятность, что вскоре мы услышим о ней снова.