Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
BinguPlus За пост начислено вознаграждение
Новая студия Sony работает над сюжетно-ориентированным хоррором на UE5
За проект отвечают создатели The Playroom и The Persistence
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Еще в сентябре 2021 года было объявлено, что Sony Interactive Entertainment приобретает Firesprite Games. На данный момент студия уже участвовала в разработке The Playroom и The Playroom VR для Sony. В настоящее время они работают над Star Citizen: Theaters of War.

реклама

Похоже, однако, что это не единственный проект, над которым работают в команде, поскольку в списках проектов на официальном сайте упоминается "хоррор с акцентом на сюжет", разрабатываемый на Unreal Engine 5.

В одной из размещённых на сайте вакансий также говорится :

"Мы ищем нарративного директора, который присоединится к команде разработчиков для создания приключенческой хоррор-игры  уровня AAA. Нарративный директор отвечает за повествование, помогает изобрести вселенную и лор игры, а также отвечает за качество реализации сюжетного контента на всех этапах разработке, вплоть до выхода игры".


Помимо этого, если продолжить изучение страницы вакансий, можно узнать, что Firesprite нанимает большое количество людей для упомянутого сюжетно-ориентированного проекта. Другим же упоминаемым проектом от первого лица, скорее всего, является Star Citizen, над которым они публично работают.

Игра на Unreal Engine 5, безусловно, сама по себе притягивает внимание, поскольку уже известно, на что способен новый движок от Epic. Одним из возможных кандидатов на разрабатываемый проект является продолжение Until Dawn.

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Когда будет анонсирована эта игра? Учитывая, что Sony приобрела студию несколько месяцев назад, проект вполне может быть далёк от релиза, учитывая, что "сюжетно-ориентированный хоррор" стал упоминаться на сайте компании лишь после присоединения. Однако, если над игрой работали до приобретения, есть вероятность, что вскоре мы услышим о ней снова.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#sony #игры #playstation #star citizen #unreal engine 5 #хоррор #unreal engine #сони #until dawn #firesprite games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Энтузиаст продемонстрировал, как может выглядеть Ведьмак 4 на новом движке Unreal Engine 5
Портативные игровые ПК ONEXPLAYER могут в будущем перейти на Linux
E3 2022 официально отменена
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
161
Разработчик Ripple предложил остановить майнинг Биткоина и выделил $5 млн на переход ВТС на PoS
15
Sony разблокировала игровой магазин для жителей РФ, а геймеры уже начали покупать новые игры
11
Энтузиаст улучшил штатный кулер Core i5-10400 при помощи бумаги и скотча – инструкция и подробности
12
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT потеряла половину стоимости за неделю
32
Стартовало серийное производство ракеты-носителя "Ангара-А5"
12
Исследователи из Калифорнийского университета открыли источник сверхбыстрого электронного дождя
2
Энтузиаст продемонстрировал, как может выглядеть Ведьмак 4 на новом движке Unreal Engine 5
16
Intel официально представила дискретные мобильные видеокарты Arc Alchemist
11
GeForce RTX 3090 Ti не получила ограничитель майнинга — хешрейт без оптимизаций 112 мегахешей
8
Похоже, Riot Games вовсю работает над консольными версиями Valorant
+
Злоумышленник похитил криптовалюты на $625 млрд.
11
Флагман линейки мобильных видеокарт Intel Arc Alchemist оснастят 32 ядрами Хе и 16 Гб памяти GDDR6
+
Известный майнер посетил самый большой склад ПК в Дубае – тысячи ноутбуков в ролике CryptoLeo
6
Стример по Call of Duty Vanguard хотел доказать, что не использует читы, но доказал прямо обратное
1
G.Skill предлагает комплект памяти DDR5-6000 из двух планок объёмом по 32 Гбайт
4
Российские разработчики Pathfinder Wrath of the Righteous начали продавать Steam-ключи к игре на отечественной площадке
2
Windows 10 21H2 стала самой популярной версией ОС в марте, а доля Windows 11 прекратила расти
5
Владелец кулера Intel Laminar RM1 заменил стандартный кожух бумажным и показал результаты
1
СМИ: компании Microsoft и SAP не намерены полностью уходить из России
11

Популярные статьи

Мой опыт майнинга за 4 года — почему я никогда не буду майнить на GeForce RTX 3060
30
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 11
+
Обзор игровых/компьютерных очков Gunnar Torpedo-X Razer Edition
18
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
7
Измеряем производительность современных и не очень процессоров в граммах на мегагерц
3
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть вторая
2
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Michael Mizanin
07:58
Прежде чем писать, что "Япония агрессивна", подумай автор, кто на самом деле агрессивен и почему страдают нормальные люди по всей стране из-за повышения цен и ограничений различных, и им никто не помо...
Sony разблокировала игровой магазин для жителей РФ, а геймеры уже начали покупать новые игры
Андрей Фролов
07:57
Вот что бывает, если либералы вам в мозг нагадят.))
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Алексей Румянцев
07:57
при чем тут санкционные списки? тут буча идет по спискам не дружественных стран.
Газ за рубли стал реальностью – условия оплаты для ЕС и сроки отключения недружественных стран
AlexZ Rus
07:56
мне вот интересно кто что еще ловит в ятюбе? после отключения монетизации там контент вообще не обновляется.
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Алексей Румянцев
07:55
при чем тут санкционные списки? тут буча идет по спискам не дружественных стран
Газ за рубли стал реальностью – условия оплаты для ЕС и сроки отключения недружественных стран
1TronpmG5
07:54
Рынок - это хаотическая среда. Спрогнозировать её не может никто. Можно только угадать. "Заключение" экспертов можно объяснить более простым способом. В общий доступ они кукарекают о снижении темпов ...
Эксперты Barclays сочли, что к следующему году AMD растеряет нынешние темпы развития
nukemall
07:53
Бессмысленная рекламная хрюкота. Если в линуксах есть драйвера под железо этого ПК то ставить можно хоть сейчас.
Портативные игровые ПК ONEXPLAYER могут в будущем перейти на Linux
AlexZ Rus
07:51
чего собирать компы и ноуты? для этого достаточно диплома ПТУ.. производство плат давно автоматизировано. ручками давно ничего не паяют что бы ты знал.
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
Владимир Несменяемый
07:49
А собирать будут инопланетяне с планеты Нибиру ? 🤣🤣🤣
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
Алексей Румянцев
07:45
балабол, два дня назад по 95 купил спокойно, сегодня уже по 90 можно купить
Газ за рубли стал реальностью – условия оплаты для ЕС и сроки отключения недружественных стран
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем