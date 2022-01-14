В прошлом году северокорейские киберпреступники украли около 400 миллионов долларов в биткойнах, эфире и альткойнах у криптовалютных компаний.

RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%

Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%

В отчете Chainalysis говорится, что северокорейские хакеры украли цифровых активов на сумму почти 400 миллионов долларов в ходе как минимум семи атак на криптовалютные платформы в прошлом году.

реклама

Компания по анализу блокчейнов Chainalysis заявила, что это был самый успешный год для киберпреступников в истории закрытого восточноазиатского государства.





Атаки в основном были направлены на инвестиционные фирмы и централизованные биржи.

Северная Корея регулярно отрицает свою причастность к приписываемым им хакерским атакам.



«С 2020 по 2021 год количество хакерских атак, связанных с Северной Кореей, подскочило с четырех до семи, а стоимость, извлеченная из этих хакерских атак, выросла на 40%», — говорится в отчете Chainalysis.



По словам компании, хакеры использовали ряд методов, в том числе фишинговые приманки, эксплойты кода и вредоносное ПО для вывода средств из «горячих» кошельков организаций, а затем переводили их на адреса, контролируемые Северной Кореей. «После того, как Северная Корея получила контроль над средствами, они начали тщательный процесс отмывания, чтобы скрыть и обналичить их», — говорится в отчете о прошлогодних кибератаках. Группа ООН, следящая за санкциями в отношении Северной Кореи, обвинила Пхеньян в использовании украденных средств для поддержки своих ядерных программ и программ баллистических ракет, чтобы избежать международных санкций. Отдельно в феврале прошлого года США обвинили трех северокорейских программистов в массовых хакерских атаках, направленных на кражу денег и криптовалюты на сумму более 1,3 миллиарда долларов. По данным Министерства юстиции, кибератаки затронули компании от банков до голливудских киностудий.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р



