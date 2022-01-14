В отчете Chainalysis говорится, что северокорейские хакеры украли цифровых активов на сумму почти 400 миллионов долларов в ходе как минимум семи атак на криптовалютные платформы в прошлом году.
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Компания по анализу блокчейнов Chainalysis заявила, что это был самый успешный год для киберпреступников в истории закрытого восточноазиатского государства.
Атаки в основном были направлены на инвестиционные фирмы и централизованные биржи.
Северная Корея регулярно отрицает свою причастность к приписываемым им хакерским атакам.
«С 2020 по 2021 год количество хакерских атак, связанных с Северной Кореей, подскочило с четырех до семи, а стоимость, извлеченная из этих хакерских атак, выросла на 40%», — говорится в отчете Chainalysis.
По словам компании, хакеры использовали ряд методов, в том числе фишинговые приманки, эксплойты кода и вредоносное ПО для вывода средств из «горячих» кошельков организаций, а затем переводили их на адреса, контролируемые Северной Кореей.
«После того, как Северная Корея получила контроль над средствами, они начали тщательный процесс отмывания, чтобы скрыть и обналичить их», — говорится в отчете о прошлогодних кибератаках.
Группа ООН, следящая за санкциями в отношении Северной Кореи, обвинила Пхеньян в использовании украденных средств для поддержки своих ядерных программ и программ баллистических ракет, чтобы избежать международных санкций.
Отдельно в феврале прошлого года США обвинили трех северокорейских программистов в массовых хакерских атаках, направленных на кражу денег и криптовалюты на сумму более 1,3 миллиарда долларов.
По данным Министерства юстиции, кибератаки затронули компании от банков до голливудских киностудий.