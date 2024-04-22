Так считают 52% руководителей компаний.

Недавний отчет исследователей кибербезопасности Armis выявил тревожную тенденцию: британские компании все больше скептически относятся к способности правительства защитить их от киберугроз со стороны хакерских группировок. Этот недостаток уверенности превосходит уровень, наблюдаемый в других странах Европы, что свидетельствует о растущем беспокойстве среди ИТ-лидеров.

Отчет, основанный на опросе более 2600 руководителей глобальных служб безопасности и ИТ-компаний, а также на собственных данных Armis Labs, свидетельствует о значительном изменении восприятия. 52% британских ИТ-руководителей сомневаются в способности правительства защитить граждан и предприятия от хакеров. Этот показатель резко снизился по сравнению с предыдущим годом, когда подобных сомнений придерживались лишь 23%.

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Для сравнения, в Германии и Франции уровень скептицизма ниже: 40% и 42% ИТ-специалистов соответственно выражают недоверие к возможностям своих правительств в области киберзащиты.

Респонденты опроса отмечают повышенное чувство уязвимости, причем 46% из них ссылаются на геополитическую напряженность как на фактор, усиливающий риск кибервойны. Кроме того, 45% владельцев крупных компаний считают Россию более серьезной угрозой, чем Китай, а 50% полагают, что Северная Корея обладает способностью спровоцировать глобальный киберконфликт, способный нанести ущерб критически важной инфраструктуре.

Последствия такого нестабильного ландшафта очевидны. Почти половина (43%) британских компаний сообщили, что за последний год они столкнулись с одним или двумя взломами.