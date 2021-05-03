Обходной путь таймера демо-версии Resident Evil Village доступен на ПК
Resident Evil Village вышла вчера на всех платформах, что позволило фанатам погрузиться в демоверсию «Village» и «Castle». Однако независимо от того, играете ли вы в одно или другое, CAPCOM установил общий таймер на час игрового процесса; после этого по умолчанию вы больше не сможете играть в демоверсию Resident Evil Village.
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Однако такие меры, как правило, недолговечны, и потребовалось всего несколько часов, прежде чем кто-то придумал обходной путь. Пользователь сообщества Steam 'Leaves' опубликовал следующее руководство:
1. Отключите Steam Cloud для демонстрации RE8.
2. Загрузите Steam SAM (Steam Achievement Manager).
3. Удалите локальные файлы сохранения (расположенные: D: \ Steam \ userdata \ <ВАШ STEAM ID> V1541780 \ remote \ win64_save ‘Удалите эти файлы.
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4. Запустите Steam SAM.
5. Выберите RE8 Demo.
6. Удалите достижения и статистику, подтвердите.
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Информация: если вы не хотите постоянно устанавливать настройки заново, сбросьте все настройки, запустите демоверсию в главное меню, измените все необходимые настройки и закройте игру. Теперь перейдите в местоположение локальных файлов сохранения и скопируйте data00-1.bin (здесь хранятся эти настройки). Если вам нужно снова сбросить таймер, перейдите к шагу 3 и просто добавьте файл data00-1.bin, который вы сохранили в папку. Это сбрасывает таймер обратно на один час, но при этом сохраняются все сделанные вами пользовательские настройки.
Resident Evil Village находится всего в четырех днях от даты глобального запуска - 7 мая, когда будет выпущена для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S | X и Google Stadia. Главный герой Resident Evil 7 Эван Уинтерс снова вернулся в качестве главного героя, преследуя свою похищенную дочь Розмари в деревне, полной сумасшедших, мутировавших горожан. Любимый персонаж Resident Evil Крис Редфилд также должен появиться, хотя и в таком качестве, что неясно, будет он другом или врагом.
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