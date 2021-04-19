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Биткоин склонен преодолеть потолок в 100000 долларов в этом году

Что такое биткоин, как покупать монеты, что такое майнинг, почему высокая цена
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На этой неделе биткоин достиг самой высокой оценки за всю историю. Криптовалюта, запущенная еще в 2009 году, сейчас стоит 64700 доллара США за один биткоин. Это более чем десятикратное увеличение по сравнению с 13 марта прошлого года, когда один биткоин оценивался примерно в 5800 доллара США.

Но с учетом того, что ценность биткоина зашкаливает, у начинающих инвесторов может возникнуть множество вопросов. Если вы новичок в биткоинах, мы подробно расскажем, что такое биткоин, как покупать и многое другое, ниже.


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БИТКОИН - ЧТО ТАКОЕ БИТКОИН? КАК ПОКУПАТЬ БИТКОИН?

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Биткоин - это цифровая валюта, которая была впервые создана еще в 2008 году Сатоши Накамото. Это имя используется неизвестным человеком или группой людей, которые положили начало идее цифровой валюты.


Биткоин впервые был запущен в 2009 году, но за последние несколько лет его цена резко выросла. Последний раз инвесторы в биткоин-пузырь пострадали в 2017 году, когда в декабре того же года цены выросли до почти 20750 доллара США за биткоин.

Цены в конечном итоге упали, и в следующем году один биткоин можно было купить примерно за 3450 доллара США. Но с 2020 по 2021 год цены на биткоины снова взлетят до невиданного ранее уровня.

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Если вы новичок в биткоине и собираетесь его приобрести, вам необходимо предпринять несколько шагов. Для начала вам потребуется безопасное подключение к интернету, информация о банковском счете и документы, удостоверяющие личность.


Затем вам нужно будет присоединиться к бирже биткоинов, такой как Coinbase или Bitfinex, которые используются для покупки биткоинов. Купленные биткоины сохраняются в «кошельке». Есть два типа «кошельков» - горячие и холодные.

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Горячий кошелек - это кошелек, которым управляет биржа или другой провайдер, например Electrum. Холодные кошельки - это аппаратные части, например USB-накопители, которые используются для хранения монет. Trezor и Ledger Nano - одни из самых популярных холодных кошельков биткоинов.


Следующие шаги - подключить ваш кошелек к банковскому счету, а затем разместить заказ. Купленный биткоин вы можете затем использовать для покупок в интернете (у розничных продавцов, которые принимают биткойны) или удерживать его в надежде, что его стоимость вырастет.


BITCOIN - ЧТО ТАКОЕ ДОБЫЧА БИТКОИНОВ?

«Майнинг» биткоинов - это процесс, который генерирует новые виртуальные монеты.


Вы можете добывать биткоины, загрузив бесплатное программное обеспечение для майнинга на свое устройство. Но, как следует из названия, это непростой процесс - с шансами на успех, как при добыче золота.


Биткоин был закодирован, чтобы гарантировать, что когда-либо будет только конечное количество цифровых монет, что сделало невозможным просто напечатать больше цифровых монет и повлиять на оценку валюты.


Чтобы добиться успеха в майнинге биткоинов, необходимо угадать случайное число, которое генерируется каждые 10 минут. Расчеты, необходимые для успешного выполнения, со временем становятся все длиннее и сложнее. Хотя при первом запуске сгенерировать биткоин было довольно просто, это можно было сделать на домашнем ПК, работающем в одночасье. В наши дни цифры, которые вам нужно вычислить, настолько сложны, что ваша стареющая машина с Windows 7, вероятно, не сможет их сократить.


Чтобы сорвать джекпот, не нужен домашний суперкомпьютер, доступны пулы для майнинга биткоинов, которые помогают майнерам объединять свои ресурсы вместе - с разделением любых потенциальных вознаграждений.


Если вы думаете о том, чтобы пойти по этому пути, подумайте дважды, прежде чем присоединиться к первому майнинговому пулу, с которым вы столкнетесь - так как способ распределения вознаграждений зависит от рассматриваемого майнингового пула.


БИТКОИН - ПОЧЕМУ ЦЕНА НА БИТКОИН САМАЯ ВЫСОКАЯ?

Как и в случае с любой другой валютой, стоимость биткоина может колебаться, но у криптовалюты есть одно большое отличие от обычных физических денег.


Хотя правительства могут печатать больше денег, если захотят, существует лишь ограниченное количество биткоинов, которое когда-либо будет доступно. Всего существует 21 миллион биткоинов, и как только все это будет добыто, больше не будет доступно.


Растущее распространение биткоина, наряду с недавними инвестициями Tesla в эту валюту в размере 1,5 миллиарда долларов, можно рассматривать как факторы, которые помогли взвинтить его цену.


И прогнозируется, что стоимость криптовалюты будет продолжать расти, и биткоин склонен преодолеть потолок в 100000 долларов в этом году. Представитель сайта ставок на криптовалюту Unikrn недавно сказал: «Быстрый рост биткоинов в этом году, возможно, остановился в последние недели, но изменение коэффициентов предполагает, что знаковая цифра в 100000 долларов все еще доступна и не может быть исключена.»

«Сейчас существует 42-процентная вероятность того, что криптовалюта будет оценена по этой огромной цене в конце года, по нашим оценкам, и многие эксперты ожидают нового роста. Хотя непредсказуемость и волатильность рынка также вызвали некоторые сомнения за последние две недели».

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Михаил Невский
10:18
Чет мне кажется что реал как путешественник во времени предсказывал что к 2025 году миллион будет стоить.. . Хотя он ошибся именно с графиком роста, но не с конечной точкой.
Биткоин склонен преодолеть потолок в 100000 долларов в этом году
Михаил Невский
10:16
Нафиг он поднялся стоил же 55 тысяч недавно "рухнул" Падал бы дальше 55 тысяч это и так переоценка его
Биткоин склонен преодолеть потолок в 100000 долларов в этом году
Михаил Невский
10:15
Денег нет скупать биток
Биткоин склонен преодолеть потолок в 100000 долларов в этом году
shanghai100500
10:14
при раскладе без игр и не для работы: можно взять и планшет.. да в принципе и телефон сойдет)
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