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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: игровая мышь Xiaomi, Ip камера и другое

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Игровая мышь Xiaomi MIIIW 700G

Перед Вами проводная геймерская мышь от известного Китайского бренда Xiaomi. Она имеет стильную RGB подсветку. Количество кнопок - 6. Максимальное разрешение dpi - 7200 точек на дюйм. Длина кабеля - 1,8 метра. Данный девайс отлично сидит в руке. Мышь подойдет для большинства популярных шутеров. Стоимость составляет 2632 рубля.

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Цена $33.91

Карта памяти

До недавнего времени я даже не знал, что у Xiaomi есть дочернее предприятие, которые выпускает карточки памяти. Насколько я понял, они их производят для внутреннего китайского рынка, но продавцов на Aliexpress это ничуть не смущает.

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Карточки Micro SDXC имеют интерфейс UHS-III, поддерживают скорость чтения и записи до 100 Мб/с. Это позволяет использовать данные карточки в профессиональных фото- и видеокамерах для записи на них видео в разрешении 4K и частотой кадров до 120 к/с.

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Цена $5.99 - 19.79

Usb-хаб

Интересный USB hub, встраиваемый в столешницу компьютерного стола. Придётся, конечно, сверлить отверстие, но решение в принципе интересное и довольно удобное. Продаются несколько вариантов. Например, есть c дополнительными разъёмами Type-C, со строенным картридером, а также с разъёмами под наушники и микрофон.

Длина соединительного кабеля зависит от выбранного варианта. Но, в целом, её достаточно, ведь компьютер будет стоять недалеко под столом. Некоторые хабы оснащены также и беспроводной зарядкой. 

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Цена $6.27 - 21.37

Магнитный ночной светильник Baseus

Ночной настенный светильник с аккумулятором на 500 ма.ч. Изготовлен из абс пластика. Имеет размер 108 на 22 мм. Световая температура 4000к, мощность устройства 0,5 ватт. Используется беспроводной сенсор для включения. Можно установить в любое место дома, на даче, в служебном помещении.

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Цена $14.99

Зарядное устройство UGREEN

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Устройство для зарядки, которое обладает большим функционалом. Работает от прикуривателя. Можно не только заряжать гаджеты, но и слушать любимую музыку, если установить флешку. Из плюсов можно также выделить наличие USB-порта с поддержкой быстрой зарядки. Есть дисплей, который удобно показывает сведения. Выполнено в минималистичном стиле.

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Цена $16.99

Ip камера

Светодиодная лампа с дистанционным управлением по wifi каналу. Имеет широкоугольную камеру для съемки панорамы помещений. Можно устанавливать в торговый зал в магазины. Снабжена инфракрасным датчиком позволяя снимать в условиях недостаточной освещенности. Угол обзора 360 градусов, размер 98 на 75 мм. Разрешение изображения 1080р.

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Цена $16.39 - 28.48

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Me4tatelI&gt;
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Black Soul
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Inqizitor
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Дятел Вася
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