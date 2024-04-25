Прямо перед выставкой Computex.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) выступит с докладом 2 июня, сообщает Wccftech. Хуанг расскажет о том, как эпоха искусственного интеллекта приводит к новой промышленной революции во всем мире, говорится в объявлении компании. Мероприятие состоится в спортивном центре Национального Тайваньского университета и начнётся в 7 часов вечера по тайваньскому времени, запланирована прямая трансляция.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

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Что интересно, генеральный директор NVIDIA решил выступить с докладом прямо перед выставкой Computex 2024, на несколько дней раньше выступлений AMD и Intel. В этом году генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) выступит на открытии Computex 2024 3 июня, доклад генерального директора Intel Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger) состоится 4 июня в рамках основной части мероприятия.

Для анонса новых игровых видеокарт NVIDIA пока рано, отмечают специалисты. По слухам, флагманы новой линейки запланированы на четвёртый квартал 2024 года. На выступлении ожидают презентацию новых инновационных технологий в сегменте искусственного интеллекта.