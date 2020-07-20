Набор для сборки 3D принтера

Данный товар представляет собой набор для самостоятельной сборки 3D принтера, состоящий из всех самых необходимых деталей и элементов на базе Arduino. Если вы поклонник данной тематики, просто обожаете делать все своими руками и давно мечтали от 3D принтере, то данный товар однозначно может вас заинтересовать. Посмотреть товар

Цена 925,22 - 1 887,44 руб.

Глобальная версия смарт-часов HUAWEI GT 2 GT2

Часики от хуавей, одни из лучших в своём сегменте, имеют высокую автономность 2 недели без подзарядки. Функций огромное количество, множество разных циферблатов и многое другое. Сидят на руке великолепно и не бояться воды, нырять можно до 40 метров. С телефоном коннект происходит за несколько секунд. Сам ношу 3 месяц и всем своим друзьям рассказываю о них реально классные. Посмотреть товар

Цена 8 359,47 - 13 058,07 руб.

4К Телевизор

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Многофункциональный, современный и вполне доступный по своей стоимости телевизор от компании Skyworth порадует покупателя широкой диагональю в 58 дюймов, четкой и насыщенной картинкой в 4К разрешении, а также наличием Smart TV, что довольно важно в наше время и как я считаю - просто необходимо для каждого телевизора. Из функционала могу отметить возможность голосового поиска, операционную систему Android, благодаря которой вы сможете установить практически любое приложение на телевизор, в том числе и для просмотров фильмов или просто игрушки. Посмотреть товар

Цена 40 193,30 руб.

3D проектор Full HD 1920x1080P

Проектор не отличается дешевой стоимостью, но качество картинки и прочность сборки на высоте. Я бы даже сказал - есть вероятность того, что это один из лучших проекторов на AliExpress. У этого проектора есть внутренняя память на 32 гига. К тому же это проектор-3D. Есть куча гибких настроек изображения, такие как размер картинки на выходе, яркость, цветопередача и так далее. Есть беспроводные подключения: wi-fi например. Вещь годная, но ещё раз повторюсь - не дешёвая. Посмотреть товар

Цена 22 323,50 - 26 634,25 руб.

Инфракрасный датчик движения

Портативная сигнализация для кемпинга, которая реагирует на движения. Срабатывает мгновенно, на движения людей и животных начинает громко пищать. Радиус составляет 2-2,5 метра. Его также можно установить на дачном участке для отпугивания животных или же можно установить как для охраны дома. Работает от маленьких батареек. В размерах небольшой и его совсем не видно. Посмотреть товар

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Цена 665,42 - 1 730,52 руб.