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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: отличный петличный микрофон, сигнализация с автозапуском, электронный дверной замок и другое

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Xiaomi Youpin ошейник для домашних животных

Ошейник оснащен светодиодами, которые будут подсвечивать вашего питомца в темное время суток. Он водонепроницаемый, что позволит гулять в дождливую погоду. Изготовлен из силикона, размер 0,9 × 50 см и достаточно легкий, около 30г. В комплект входит USB кабель для зарядки ошейника. Посмотреть товар

Цена: 935,31 руб.

Отличная петличка BOYA-M1

Отличный петличный микрофон. Пользуюсь таким сам, но покупал в том году в России. Чёрного цвета. В комплекте идёт специальная насадка против ветра. Работает от обычных таблеточных батареек. Пишет довольно чистый звук и способен работать как со звуковой картой компьютера, так и писать звук на камеру или телефон (не забудьте только переключить режимы). Цена набора меняется в зависимости от комплектации. Однако, обратите внимание, что микрофон обладает длинным проводом. Длина провода позволяет быть на расстоянии от камеры и писать звук. Длина такого провода - 6 метров! На переключателе и самом микрофоне есть специальные крепежи. Посмотреть товар

Цена: 1 565,38 - 3 789,86 руб.

Аккумуляторная дрель

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В комплекте приходит четыре сменные насадки и множество различных бит. Заряжается от usb, шурупы будет гораздо удобнее вкручивать, нежели отверткой. Получается всего три насадки для вкручивания, обычная смещенная и под углом 90 градусов, последняя из них подойдет для резки бумаги и картона. Режет замечательно. Посмотреть товар 

Цена: 1 803,91 - 3 687,07 руб.

Электрическая отвертка

Перед Вами беспроводная электрическая отвертка Wowstick от Китайского бренда ANTOOTAN. Скорость - 100 об/мин. Материал изготовления - алюминий. Питание отвертки осуществляется от двух батареек типа ААА, которые нужно будет докупить отдельно. В комплекте идет сама отвертка, а также набор из 18 бит под разные болты. Посмотреть товар

Цена: 1 677,58 - 2 233,90 руб.

RAYKUBE беспроводной электронный замок

Если почитать интервью специалистов по безопасности, то можно узнать, что самый «крутой» замок медвежатник вскрывает до 5 минут. Как же уберечь свой дом от несанкционированного проникновения. Дело в том, что профессиональные компании и не ставят перед собой задачу в создании замка, который невозможно было открыть. Главное, максимально увеличить процедуру взлома, чтобы охранная фирма успела приехать и задержать злоумышленников.Сегодня – эра инноваций, каждый день выходит, что-то новое, в том числе и продукция, которая может защитить нас от воров. Например, замок, у которого попросту нет ключа. Тут уже стандартный метод взлома попросту не сработает. Управляется он с помощью дистанционного управления, а точнее брелока. Питается от стандартных батареек, которых хватит на 10 месяцев работы, а если они будут садиться, замок предупредит об этом заранее.Посмотреть товар

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Цена: 6 237,18 руб.

AMPrime Bluetooth автомагнитола

Эта чудесная автомагнитола впишется в любой салон автомобиля, благодаря шикарному внешнему виду, лаконичным рамкам по всему периметру, и очень приятной светло-голубой подсветке. Качество звука действительно хорошее, помехи и шуршания не присутствуют, громкость регулируется плавно. Быстро подключается к телефону по bluetooth и aux. Присутствует функция принятие вызова, работает четко, удобно теперь разговаривать по телефону во время вождения и связь не пропадает. Функционалом однозначно доволен. Впишется в любую машину. Посмотреть товар

Цена: 1 149,52 - 1 546,55 руб.

Сигнализация с автозапуском StarLionr B9

Одной из самых важных комплектующих каждого авто является противоугонная сигнализация. Сигнализация с автозапуском StarLionr B9 является довольно популярной, она имеет двустороннюю связь и интеллектуальный запуск силового агрегата. Дальность оповещения до 1,2 километра. Такое решение можно установить на любые автомобили. Уже есть 1290 заказов, большое количество положительных отзывов. Рейтинг товара – пять звезд. Посмотреть товар

Цена: 3 685,50 руб.

Видеорегистратор

Автомобильный видеорегистратор с wifi каналом, снимает изображение в качестве 1080р, есть встроенный аккумулятор с питанием до 24 часов. Поддержка карт памяти. Угол обзора в 130 градусов, есть датчик для работы в ночное время. Питание и зарядка от кабеля usb, рабочее напряжение 5 вольт. Можно установить на любой транспорт. Посмотреть товар

Цена: 3 137,82 - 4 392,47 руб.

Антилось

Ультразвуковой свисток для отпугивания диких животных минимизирует риски столкновения с ними. Простое приспособление можно закрепить на зеркала, либо на передний бампер. При движении устройство издает высокочастотный звук, который отпугивает животных. Крепится посредством клейкой основы.Посмотреть товар

Цена: 109,07 - 132,61 руб.

 Складной нож

Популярный мужской нож, его особенность такова, что лезвие изготовлено из высоко-стойкого титана, а ручка из крепкого дерева. Сборка без люфтов, механизм работает как часы. Заточен очень остро, режет как по маслу, подойдет нож как для грибника, охотника или рыбака, отличная альтернатива и для мелкой работы. Чехол достойный, крепиться к одежде, и нож будет трудно потерять. Посмотреть товар

Цена: 856,84 руб.

Держатель для удочек

Если в вашей семье есть рыбаки, то такой подарок их точно не оставит равнодушными. Очень удобный держатель для удочек, крепится на передние места водителя и пассажира, после чего удочка просовывается в петли на липучках и плотно там держится. Такое устройство легко крепить и отцеплять от сиденья, оно обладает универсальным размером и его очень удобно, если это нужно, носить с собой. Кроме того удочки не будут мешать пассажирам сзади. С таким крепежом можно забыть о том, куда положить удочки, чтобы с ними не случилось чего-то плохого.

Цена: 1 490,05 руб.



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