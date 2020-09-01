Ubisoft подтвердила обратную совместимость консоли PlayStation 5 только с играми для PS4
На странице поддержки Ubisoft появилась информация о том, что будущая консоль Sony PlayStation 5 получит обратную совместимость с играми для PlayStation 4, но игры для более старых приставок компании поддерживаться игровой приставкой не будут.
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Компания Sony ранее заявляла о том, что на их новой консоли можно будет играть в игры лишь предыдущего поколения. Об обратной же совместимости приставки с более ранними моделями PlayStation речи никогда и не шло, во всяком случае, из уст самой Sony.
У Sony всегда были сложные отношения с обратной совместимостью игр от более ранних приставок. Скорее всего, портирование крайне старых игр на новую приставку просто не окупается финансово, так как геймеры уже успели привыкнуть к красивой графике в играх и совершенно иному геймплею - в классические игры от PlayStation, PlayStation 2 и даже PlayStation 3 будет играть крайне малое число геймеров, которые не составляют ту самую целевую аудиторию компании, так как они не смогут принести достаточно прибыли.
Но не стоит отчаиваться - для игровой консоли PlayStation 5, скорее всего, со временем будут доступны более 4000 игр с PlayStation 4 и даже на выходе игровой приставки будет во что поиграть.
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