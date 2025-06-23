Разработчики используют опыт создания Novigrada для повышения детализации и наполненности мира

В интервью с Engineering Production Manager CD Projekt Red Jan Hermanowicz стало известно, что студия намерена максимально использовать возможности нового поколения техники и движка при разработке The Witcher 4, чтобы создать по-настоящему современный игровой мир. Для демонстрации этих возможностей была показана техническая версия проекта на мероприятии Unreal Fest, где была представлена деревня Valdrest с количеством NPC более 300. Такая плотность персонажей напрямую связана с опытом создания Novigrad из The Witcher 3, который был самым масштабным городом в то время.

Разработчики внимательно изучали, как выглядела жизнь в Novigradе: какие элементы работали хорошо, а над чем не удалось реализовать в полной мере. Благодаря новым технологиям и улучшенной производительности оборудования следующего поколения, команда получила возможность поднять уровень реалистичности и активности NPC, что положительно скажется на восприятии открытого мира.

Особое внимание уделено тому, как будет происходить взаимодействие с окружением и населением. В Valdrest игрок сможет наблюдать естественную динамику жизни — от движения толпы до реакции на действия главного героя. Это станет важным шагом вперёд, особенно если учитывать, что ранее ограничения техники не позволяли добиться такого уровня проработки.

Для фанатов серии это событие стало сигналом: CDPR не просто создаёт продолжение, но пытается перенести весь накопленный опыт в новый формат. Остаётся ждать, как именно будут развиваться эти идеи в будущих трейлерах и тестах. Но одно ясно уже сейчас: The Witcher 4 должен стать не просто обновлённым взглядом на вселенную, а полноценным переходом к новому этапу в создании RPG нового поколения.