По данным Джейсона Шрайера, Intergalactic The Heretic Prophet от Naughty Dog не увидит свет до 2027 года, что подтверждает долгий цикл разработки AAA-игр

Известный журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщил, что новая научно-фантастическая игра Naughty Dog под названием Intergalactic The Heretic Prophet не выйдет раньше 2027 года. Эти заявления прозвучали после того, как CD Projekt RED подтвердила инвесторам, что The Witcher 4 также не появится до конца 2026 года. На форуме ResetEra Шрайер пояснил, что обе игры, впервые показанные на The Game Awards 2024, находятся на очень ранних стадиях разработки.

Креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн ранее намекал, что фанатам придется долго ждать новую игру. Он отметил, что проект все еще находится в процессе формирования и постоянно меняется по мере разработки. Если Intergalactic выйдет в 2027, это будет означать семилетний перерыв после The Last of Us Part II. Такой долгий период между релизами отчасти объясняется тем, что студия потратила значительное время на отмененную мультиплеерную игру The Last of Us Online.



Аналогичная ситуация наблюдается у CD Projekt RED - The Witcher 4 станет их первой полноценной игрой после Cyberpunk 2077, выпущенной в 2020 году. Хотя польская студия не отменяла крупных проектов, она была занята доработкой Cyberpunk и созданием дополнения Phantom Liberty, а также переходом на движок Unreal Engine 5.



Эти примеры наглядно демонстрируют, что современные AAA-игры теперь требуют от пяти до семи лет разработки. Такой длительный цикл создает серьезные риски для студий, поскольку провал проекта после столь долгой работы может иметь катастрофические последствия. Тем не менее, крупные разработчики продолжают вкладывать огромные ресурсы в создание масштабных игровых миров, понимая, что только так можно удивить требовательную аудиторию.