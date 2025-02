Hell is Us - это приключенческий экшен с видом от третьего лица, центральным методом атаки является рукопашный бой.

"Hell is Us" от Rogue Factor, разработчиков Necromunda: Underhive Wars и Mordheim: City of the Damned, запланирована к выходу 4 сентября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. В мире "Hell is Us" игрокам предстоит исследовать разрушенную войной страну, проводить расследования, раскрывать прошлое и сражаться с хаосом, царящим в этом мрачном мире.

В игре предстоит играть за Реми, озвученного Элиасом Туфексисом, актером, известным по сериалам "Criminal Minds", "Supernatural" и играм "Assassin's Creed" и "Starfield". Реми, сдержанный и загадочный, постепенно раскрывает сложность своего персонажа. Игра предлагает игрокам автономное исследование игрового мира, без маркеров, указывающих путь, поощряя игроков следовать своим инстинктам. Это подразумевает возвращение к истокам классических приключенческих игр 90-х годов, с минимальным количеством подсказок.

Кроме стандартного издания, будет доступна Digital Deluxe Edition, которая предложит игрокам некоторые внутриигровые товары, такие как скины для персонажей и дрона, артбук, саундтрек и секретный код для получения бонусов. Игроки, сделавшие предварительный заказ, получат Военный набор, а предзаказ Digital Deluxe Edition даст ранний доступ к игре на 72 часа.