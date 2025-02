Компания Activision продолжает бороться с мошенниками в популярных играх Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone, но их усилия оказываются неэффективными. Последние обновление Season 2 должно было решить проблему, но хакеры нашли новые способы отключения игроков. Недавно было опубликовано видео, где инструмент внутриигрового чита систематически выгружает противников из матча, что приводит к поражению команды.

Мультиплеерные игры Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone известны своим интенсивным и динамичным геймплеем, что делает их привлекательной целью для мошенников, которые хотят испортить удовольствие от игры или получить неправедное преимущество. Влияние мошенничества в Call of Duty распространяется и на эспортивные команды, которые теряют деньги и репутацию из-за несправедливых практик.

В ответ на возросшую критику, Activision обновила систему защиты от читеров, известную как Ricochet. Эта технология работает на уровне драйверов и анализирует подозрительную активность, такую как использование аимботов и других хакерских инструментов. Однако, несмотря на эти улучшения, появление новых мошеннических методов продолжает представлять угрозу для игроков и эспортивного сообщества.



Проблема мошенничества в Call of Duty становится особенно острой в связи с появлением рейтинговой игры в Call of Duty: Warzone. Теперь игроки могут зарабатывать очки и прокачивать свой рейтинг, что привлекает внимание мошенников, стремящихся получить нечестное преимущество.