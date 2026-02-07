Это произошло в процессе теста.

Случаи расплавления 16-контактного разъёма питания на видеокартах серий GeForce RTX 40 и RTX 50 часто встречаются в сообщениях пострадавших пользователей, тогда как свежая история, опубликованная на платформе Reddit, является своего рода уникальной, пишет издание Wccftech.

По словам пользователя TwistedCollossus, некоторое время назад он проверял свою MSI GeForce RTX 4080 Super Ventus 3X OC на тестовом стенде, и в ходе данного процесса видеокарта внезапно загорелась. На опубликованных фотографиях видно, что в печатной плате видеоадаптера рядом с 16-контактным разъёмом питания образовалась дыра.

Источник фото: TwistedCollossus/Reddit

Эксперты издания считают, что причиной выхода из строя видеокарты является короткое замыкание в связи с отказом конденсатора или МОП-транзистора, вызвавшим нестабильность напряжения и перегрев, чего не должно быть при штатном режиме работы.