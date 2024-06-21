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ddr22
F2P MMORPG Throne and Liberty выйдет 17 сентября на ПК и консолях
Открытое бета-тестирование пройдет на всех платформах с 18 по 23 июля, что позволит игрокам опробовать игру до ее выпуска.

Amazon Games сообщила, что фэнтезийная MMORPG Throne and Liberty от NCSoft появится в Северной и Южной Америке, Европе, Австралии, Новой Зеландии и Японии менее чем через три месяца. Если быть точным, игру выпустят на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X (с кросс-игрой, как было представлено ранее) 17 сентября. Amazon Games также подтвердила, что бизнес-модель будет free-to-play, как и в оригинальной корейской версии. Открытое бета-тестирование пройдет на всех платформах с 18 по 23 июля, что позволит игрокам опробовать игру до ее выпуска.
Amazon тесно сотрудничала с NCSoft над локализацией Throne and Liberty в течение последнего года. Мунён Чой (Moonyoung Choi), капитан лагеря NCSoft, сказал:
Несмотря на то, что на корейских серверах игрой наслаждаются иностранные игроки, у нас не так часто есть возможность собирать и анализировать их отзывы. Сотрудничество с Amazon Games позволило нам получить отзывы от широкого круга глобальных пользователей, что было очень ценно для нас. Amazon Games не просто представили потребности пользователей в виде требований: они использовали различные отчеты и данные, чтобы убедительно объяснить нашей команде, почему те или иные изменения необходимы и как много пользователей хотят их получить".


Мунсоп Ли, директор по игровому дизайну, рассказал о том, какие развлечения ожидают поклонников MMORPG в игре:

В Throne and Liberty есть множество целей, которые можно достичь с помощью гильдий, включая рейтинг гильдий, завоевательные битвы и осады замков. Гильдии лежат в основе стратегических конкурентных сражений. Члены гильдий не только работают вместе для достижения общих целей, но и пользуются системой вознаграждений гильдии, которая включает в себя распределение предметов рейда и разделение между членами гильдии наград от событий. Однако самая большая привлекательность гильдии - это чувство принадлежности, которое она дает, гарантируя, что рядом с вами всегда будут соратники.


#throne and liberty
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