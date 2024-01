Официальная поддержка AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3), включая поддержку Frame Generation, была расширена на Call of Duty Modern Warfare III и Warzone, благодаря последнему игровому патчу. Это добавляет FSR 3 в качестве опции, которая позволяет выбрать один из пяти пресетов производительности - "Ультрапроизводительность", "Производительность", "Сбалансированный", "Качество" и "Родной", причем "Родной" - это аналог пресета DLAA от NVIDIA - повышение качества при родном разрешении, без апскейлинга. При выборе опции "AMD FSR 3.0" для повышения разрешения/резкости вы также получаете функцию Frame Generation в виде отдельного переключателя, которая почти удваивает частоту кадров с помощью технологии интерполяции AMD.

Call of Duty MW:III и Warzone - пожалуй, самые крупные игровые франшизы, в которых на данный момент реализована технология FSR 3. Список официально поддерживаемых игр с FSR 3 невелик - всего пять игр, среди которых Avatar: Frontiers of Pandora, Forspoken, Immortals of Aveum, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name; и Motorcubs RC; однако после того, как AMD выложила исходный код FSR 3 на GPUOpen, сообщество игровых моддингов вовсю использует эту функцию, распространяя неофициальные моды FSR 3 и Frame Generation на игры, не входящие в этот список. Стоит отметить, что в последнем патче для CoD MW:III FSR 3 полностью заменяет опцию FSR 2.1.