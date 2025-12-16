Компания раскрыла факт работы над следующей версией HyperOS.

В настоящее время компания Xiaomi продолжает развёртывание HyperOS 3, постепенно расширяя список устройств, её поддерживающих, но уже работает над следующей версией, HyperOS 4, что следует из недавней утечки, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что Xiaomi упомянула о новой версии HyperOS в официальном сообщении в рамках еженедельного отчёта об ошибках — говоря о проблеме принудительного закрытия системного лаунчера, компания заявила, что исправление будет реализовано в предстоящем крупном обновлении OS4. Это означает, что проблема будет исправлена в HyperOS 4.

Отмечается, что это первое официальное упоминание следующей версии HyperOS, хотя более подробную информацию Xiaomi пока держит в тайне. С учётом того, что компания Google в текущем году выпустила Android 16 раньше обычного срока, в следующем году стратегия может сохраниться, поэтому более ранний дебют HyperOS 4 весьма вероятен.

При этом Xiaomi может не успеть выпустить HyperOS 3.1, так как сосредоточится на HyperOS 4, пропустив ветку 3.x.