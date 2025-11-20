Судя по всему, новинка будет стоить дороже.

Анонсированная несколько дней назад компактная игровая приставка Steam Machine продолжает оставаться предметом споров относительно своих характеристик и предполагаемой цены. Компания Valve официально не объявляла стоимость новинки, а эксперты предсказывают разные ценники — от 500 до 1000 долларов США. Известный информатор и блогер Linus Tech Tips намекнул, что приставка вряд ли будет дешёвой, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Valve

По словам Linus Tech Tips, в разговоре с Valve он упомянул ценник в 500 долларов США, который должен сделать Steam Machine конкурентоспособной на фоне характеристик консолей от других производителей, на что представители Valve ответили неловким молчанием, намекающим на то, что цена новинки будет выше.

С учётом того, что характеристики приставки от Valve нельзя назвать высокими, а 8 ГБ может не хватить для ряда современных игр, цена в 500 долларов США, как считают аналитики, могла бы заинтересовать потенциальных покупателей, тем более что сопоставимая по возможностям консоль PS5 в настоящее время предлагается за 500-550 долларов.

Более высокий ценник, как предполагается, может заставить геймеров выбирать между Steam Machine и более производительной PS5 Pro, которая на текущий момент стоит 750 долларов США.

Чуть ранее аналог игровой приставки Steam Machine был протестирован в ряде игр, где показал неоднозначный результат в разрешении 4K.