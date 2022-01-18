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Недорогие и полезные товары с AliExpress: смартфон Realme 9i, триммер OneBlade Philips и другое

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Позволяет измерять типы сигналов на диапазоне от 50 Гц до 250 Ггц. Используется для серводвигателей и подобной электронике. Подключается при помощи двух проводов. Есть специальный вход поддерживающий до 7 каналов приходящего сигнала.

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4K Телевизор TCL 55P615 55"

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Премьера Realme 9i

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  • 6.6", FullHD+, IPS, 90 Гц
  • Процессор Snapdragon 680
  • Основная камера тройная с главным модулем на 50 МП, фронталка 16 МП
  • 4+64 ГБ / 4+128 ГБ (LPDDR4x + UFS 2.2)
  • NFC, стереодинамики, сканер сбоку в кнопке питания
  • Батарея 5000 мАч, 33 Вт

Триммер

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Цена $14

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Это лучшее, что покупал за последнее время. Всем рекомендую товар и продавца. Удобный дизайн, легко ложится в руку, не выскальзывает с рук. Можно бриться прямо под душем. Я очень доволен покупкой.

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Он напоминает робота «Валли» из мультфильма. Приходит в разобранном состоянии, управляется с ПУ. Отлично сгодится в роли подарка. Удивит не только ребенка, но и взрослого. Классная игрушка

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Модифицированный прибор позволяющий превращать переменный ток в постоянный и наоборот. Диапазон изменения составляет от 12 до 220 Вольт. Позволяет заряжать различные мобильные гаджеты через интерфейс USB. В устройстве установлен предохранитель питания, защищающий от перегорания. Суммарная мощность в пределах 1500 ватт.

Детектор металла и скрытой проводки в стенах

Цена $24

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Специальный прибор, который предназначен для обнаружения кабелей, электрических линий, газовых трубопроводов, короткого замыкания в кабелях и тд. Прибор оснащен функцией вольтметра. Изделие оснащено функцией самопроверки.

Комплект автомобилисту

Цена $37.44 - 176.43

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Данный комплект включает в себя специальный электрический гаечный ключ, компрессор для накачки шин, домкрат для поднятия автомобиля, накладываемые провода на контакты аккумуляторной батареи и прочее мелкие принадлежности. Электрический насос работает в пределах до 150 psi.

Краскопульт

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Цена $32

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Имеет мощность 600 Вт, производительность 260мл/мин, ёмкость 1000 мл. В комплекте идут игла, сопло, измеритель вязкости, гибкий удлинитель для сопла.


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