Недорогие и полезные товары с AliExpress: смартфон Realme 9i, триммер OneBlade Philips и другое
Тестер
Цена $3
Позволяет измерять типы сигналов на диапазоне от 50 Гц до 250 Ггц. Используется для серводвигателей и подобной электронике. Подключается при помощи двух проводов. Есть специальный вход поддерживающий до 7 каналов приходящего сигнала.
реклама
Подпишитесь на Telegram канал и группу вконтакте, там каждый публикуют полезные товары по низким ценам с алиэкспресс.
4K Телевизор TCL 55P615 55"
Цена 27 990р по промокоду TCSBD5000 с 11 часов
КУПИТЬ ТУТ - 43" - 32"
Снова выгодная цена на телевизор – в прошлый раз на распродаже очень быстро все смели.
Телевизор имеет Smart TV на базе Android 9.0 – можно установить приложения с Play Market.
Разрешением 4К UHD (3840x2160) – этого хватит для просмотра с 2-3 метров.
Премьера Realme 9i
Цена $149 по промокоду R9OWH1300 с 11ч
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ
- 6.6", FullHD+, IPS, 90 Гц
- Процессор Snapdragon 680
- Основная камера тройная с главным модулем на 50 МП, фронталка 16 МП
- 4+64 ГБ / 4+128 ГБ (LPDDR4x + UFS 2.2)
- NFC, стереодинамики, сканер сбоку в кнопке питания
- Батарея 5000 мАч, 33 Вт
Триммер
реклама
Цена $14
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Xiaomi S500 - OneBlade Philips
Это лучшее, что покупал за последнее время. Всем рекомендую товар и продавца. Удобный дизайн, легко ложится в руку, не выскальзывает с рук. Можно бриться прямо под душем. Я очень доволен покупкой.
Робот-конструктор
Цена $25
Он напоминает робота «Валли» из мультфильма. Приходит в разобранном состоянии, управляется с ПУ. Отлично сгодится в роли подарка. Удивит не только ребенка, но и взрослого. Классная игрушка
Инвертор
Цена $31
Модифицированный прибор позволяющий превращать переменный ток в постоянный и наоборот. Диапазон изменения составляет от 12 до 220 Вольт. Позволяет заряжать различные мобильные гаджеты через интерфейс USB. В устройстве установлен предохранитель питания, защищающий от перегорания. Суммарная мощность в пределах 1500 ватт.
Детектор металла и скрытой проводки в стенах
Цена $24
реклама
Специальный прибор, который предназначен для обнаружения кабелей, электрических линий, газовых трубопроводов, короткого замыкания в кабелях и тд. Прибор оснащен функцией вольтметра. Изделие оснащено функцией самопроверки.
Комплект автомобилисту
Цена $37.44 - 176.43
Данный комплект включает в себя специальный электрический гаечный ключ, компрессор для накачки шин, домкрат для поднятия автомобиля, накладываемые провода на контакты аккумуляторной батареи и прочее мелкие принадлежности. Электрический насос работает в пределах до 150 psi.
Краскопульт
реклама
Цена $32
Имеет мощность 600 Вт, производительность 260мл/мин, ёмкость 1000 мл. В комплекте идут игла, сопло, измеритель вязкости, гибкий удлинитель для сопла.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила