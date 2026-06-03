В том числе и салон.

Наступило календарное лето. На этот сезон запланирован старт продаж автомобилей возрождённого при колоссальном участии китайских партнёров бренда «Волга», и вполне естественно, что его представители приняли участие в стартовавшем сегодня Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Источник изображения: TG-канал «Автопоток».

В качестве демонстрации на мероприятие привезли флагманскую модель бренда — кроссовер Volga K50, являющийся адаптацией хорошо известного на отечественном рынке кроссовера Geely Monjaro. Благодаря этому у нас появилась возможность взглянуть как на экстерьер, так и на интерьер автомобиля.

Источник изображения: TG-канал «Автопоток».

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Из опубликованных кадров становится предельно ясно, что за основу модели K50 был взят Geely Monjaro первого рестайлинга. Это заметно по выпуклой решётке радиатора, тогда как у первоначальной версии кроссовера она была вогнутая, и по мониторам адекватного размера. Во втором рестайлинге, напомним, центральный и правый мониторы стали примерно вдвое больше и сильно выступают за верхние границы «торпедо».

Источник изображения: TG-канал «Автопоток».

С технической точки зрения Volga K50 ничем не отличается от своего «прототипа». Под капотом двухлитровый турбомотор на 238 лошадиных сил, а момент на колёса передаётся с помощью 8-диапазонной гидромеханической автоматической трансмиссии. Geely Monjaro с таким двигателем разгоняется с применением «лонч контроля» с 0 до 100 км/ч примерно за 7,7—8 секунд. Соответственно, логично предположить, что у Volga K50 динамика будет точно такой же.

Автомобили выпускаются в Нижнем Новгороде методом крупноузловой сборки. Локализация производства на текущем этапе если и есть, то совершенно несущественная.