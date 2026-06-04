Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Airbus испытывает самолёт A350-1000ULR с самой большой дальностью полета в мире
Этот самолет предназначен для обеспечения прямых рейсов из Австралии в Европу, а полет может длиться целых 22 часа.
реклама

2 июня новый A350-1000ULR Airbus успешно совершил свой первый полет из Франции. Самолет с серийным номером MSN 707 является первым из 12, заказанных австралийской авиакомпанией Qantas Airways. Особенностью этой модификации является ее дальность полета.
Фото: Airbus

Лайнер был разработан для обеспечения прямых беспосадочных рейсов между Сиднеем и Лондоном. Этот маршрут охватывает расстояние почти в 10 000 морских миль (около 19 000 километров) с продолжительностью полета до 22 часов. A350-1000ULR — четвёртый пассажирский вариант семейства A350, присоединившийся к A350-900, A350-900ULR и стандартному A350-1000.

Взлёт и посадка самолёта были запечатлены на видео профессиональными пилотами. Видео полёта уже доступно на YouTube:

реклама

Для достижения такой длительной продолжительности полёта необходимо достаточное количество топлива. Поэтому вариант ULR был оснащён дополнительным отсеком для керосина. В частности, был установлен дополнительный задний бак.

Однако экстремальная дальность полёта не была проверена во время испытательного полёта, который длился всего 3 часа 43 минуты. Он был проведён специализированной лётно-испытательной группой Airbus. Самолёт достиг высоты чуть более 41 000 футов (12 500 метров). Во время этого первого полёта были проведены общие испытания характеристик и проверена архитектура новой топливной системы.

Этот первый полет - начало двухмесячного этапа испытаний для сертификации этих модификаций. В рамках этого процесса будут также протестированы новая, более легкая и эффективная система охлаждения бортовой кухни для сверхдальних рейсов, а также вентиляция салона и система контроля температуры. После завершения кампании испытаний самолет MSN 707 будет переоборудован для коммерческой эксплуатации компанией Qantas.

Компания Qantas запускает прямой рейс между Лондоном и Австралией. Хотя 22-часовой полет осуществим для этого самолета при наличии достаточного количества топлива, он предъявляет более высокие требования к экипажу и пассажирам. По этой причине A350-1000ULR имеет уменьшенную вместимость — всего 238 мест. Для сравнения: стандартный A350-1000 вмещает 366 пассажиров в своей трехклассовой конфигурации.

В настоящее время Qantas ожидает поставки первого A350-1000ULR в апреле 2027 года. Авиакомпания также заказала 12 обычных A350-1000 для своей сети дальнемагистральных рейсов. К концу апреля 2026 года Airbus получил 1579 заказов на все семейство A350 от 68 заказчиков, при этом более 700 таких самолетов уже находятся в эксплуатации у 41 оператора по всему миру.

Самый длинный пассажирский рейс, действующий в настоящее время, — это маршрут из Сингапура в Нью-Йорк, который обслуживает авиакомпания Singapore Airlines. Время полета по этому маршруту указано как 19 часов 15 минут, но значительно зависит от ветра и погодных условий.

#авиация #самолеты #airbus
Источник: x.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер из Кирова предложил схему пассажирского самолёта с необычной компоновкой
ASUS анонсировала в линейке ProArt ноутбуки и мини-ПК на базе платформы NVIDIA RTX Spark
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 в требовательных играх
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики
Hardware Unboxed протестировали Radeon RX 9070 GRE и назвали карту переоценённой и невыгодной
Asus представила ПК с возможностями расширения, который не захочется прятать под стол
Загадочную вспышку 2019 года связали с первичной черной дырой массой в три Луны
Первая партия Ту-214 в 2026 году уйдёт спецзаказчикам — поставки для Red Wings начнутся в 2027 году
Видеокарта Colorful iGame BattleAx GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 вернулась в продажу в Китае
Rolls-Royce испытала водородный реактивный двигатель на полной взлётной мощности
Citizen выпустила три механические модели часов с открытым механизмом
Метал‑группа Metallica установила рекорд посещаемости во время мирового тура M72
Термосифонная система Noctua справилась с охлаждением AMD Ryzen 9 9950X3D не хуже СЖО
Saronic спустила на воду первое беспилотное судно Marauder с дальностью хода до 5400 морских миль
В Дагестане заработала первая в регионе горная солнечная электростанция с накопителем энергии
Noctua объявила о начале продаж фирменных жидкостных систем охлаждения NL-LC1 с 16 июня
Глава ОАК Вадим Бадеха: поставки Ту-214 уже начались
Самый мощный атомный ледокол в мире планируется передать флоту в конце 2029 года
НАСА подтвердило взрыв метеорита над северо-востоком США мощностью 230 тонн в тротиловом эквиваленте

Популярные статьи

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Подборка лучших фильмов с Хэлли Берри (субъективно)
Коротко о травле в Open Source и Linux на примере реального проекта Installer-SH
Выбор оперативной памяти в условиях кризиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter