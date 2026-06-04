Этот самолет предназначен для обеспечения прямых рейсов из Австралии в Европу, а полет может длиться целых 22 часа.

2 июня новый A350-1000ULR Airbus успешно совершил свой первый полет из Франции. Самолет с серийным номером MSN 707 является первым из 12, заказанных австралийской авиакомпанией Qantas Airways. Особенностью этой модификации является ее дальность полета.

Фото: Airbus

Лайнер был разработан для обеспечения прямых беспосадочных рейсов между Сиднеем и Лондоном. Этот маршрут охватывает расстояние почти в 10 000 морских миль (около 19 000 километров) с продолжительностью полета до 22 часов. A350-1000ULR — четвёртый пассажирский вариант семейства A350, присоединившийся к A350-900, A350-900ULR и стандартному A350-1000.

Взлёт и посадка самолёта были запечатлены на видео профессиональными пилотами. Видео полёта уже доступно на YouTube:

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Для достижения такой длительной продолжительности полёта необходимо достаточное количество топлива. Поэтому вариант ULR был оснащён дополнительным отсеком для керосина. В частности, был установлен дополнительный задний бак.

Однако экстремальная дальность полёта не была проверена во время испытательного полёта, который длился всего 3 часа 43 минуты. Он был проведён специализированной лётно-испытательной группой Airbus. Самолёт достиг высоты чуть более 41 000 футов (12 500 метров). Во время этого первого полёта были проведены общие испытания характеристик и проверена архитектура новой топливной системы.

Этот первый полет - начало двухмесячного этапа испытаний для сертификации этих модификаций. В рамках этого процесса будут также протестированы новая, более легкая и эффективная система охлаждения бортовой кухни для сверхдальних рейсов, а также вентиляция салона и система контроля температуры. После завершения кампании испытаний самолет MSN 707 будет переоборудован для коммерческой эксплуатации компанией Qantas.

Компания Qantas запускает прямой рейс между Лондоном и Австралией. Хотя 22-часовой полет осуществим для этого самолета при наличии достаточного количества топлива, он предъявляет более высокие требования к экипажу и пассажирам. По этой причине A350-1000ULR имеет уменьшенную вместимость — всего 238 мест. Для сравнения: стандартный A350-1000 вмещает 366 пассажиров в своей трехклассовой конфигурации.

В настоящее время Qantas ожидает поставки первого A350-1000ULR в апреле 2027 года. Авиакомпания также заказала 12 обычных A350-1000 для своей сети дальнемагистральных рейсов. К концу апреля 2026 года Airbus получил 1579 заказов на все семейство A350 от 68 заказчиков, при этом более 700 таких самолетов уже находятся в эксплуатации у 41 оператора по всему миру.

Самый длинный пассажирский рейс, действующий в настоящее время, — это маршрут из Сингапура в Нью-Йорк, который обслуживает авиакомпания Singapore Airlines. Время полета по этому маршруту указано как 19 часов 15 минут, но значительно зависит от ветра и погодных условий.