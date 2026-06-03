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Razg0n_blog
Окупаемость видеокарт при майнинге PEARL составляет около полугода
В моменте PEARL приносит десятки и сотни долларов в месяц с одного GPU
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С момента ухода Ethereum на PoS прошло почти четыре года, в течение которых так и не появилось достойной замены ему. Но недавно ситуация начала меняться благодаря криптовалюте PEARL, добыча которой на данный момент приносит приличные суммы денег.

Согласно статистике, майнинг на топовых видеокартах GeForce RTX дает наибольший профит. К примеру, по данным популярного сайта hashrate.no, GeForce RTX 5090 пополняет карман майнера почти на $15 в сутки грязными. Таким образом, рекомендованная цена карты, равная $1999, отбивается менее чем за 5 месяцев.

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Конечно, GeForce RTX 5090 практически не продается по MSRP, а реальные цены достигают $5000 и более. Но даже так мы имеем всего год окупаемости. Если же смотреть на менее переоцененные GPU, то там цифры сходятся лучше.

Например, с одной GeForce RTX 5070 Ti падает 7,76 монет PEARL, что дает $5,69 в день или примерно $1024 за полгода. Это всего на 10-15% меньше, чем стоимость недорогих моделей GeForce RTX 5070 Ti. То есть профитность криптовалюты получается зашкаливающей, учитывая криптозиму в майнинге, и сравнимой с доходностью Ethereum до ухода на PoS.

Но несмотря на текущий хайп, бывалые майнеры все же советуют не бежать сломя голову, а подойти к процессу хладнокровно, так как внушительный денежный поток с PEARL может как сохраняться довольно долго, так и мгновенно испариться. Тем не менее текущие обладатели GPU могут дополнительно подзаработать.

В дополнение можно указать, что чем новее и производительнее видеокарта, тем больше она приносит на PEARL. А устаревшие архитектуры, такие как GeForce RTX 2000 и RDNA2/3, демонстрируют существенно меньшие показатели.

#майнинг #криптовалюта #pearl
Источник: hashrate.no
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