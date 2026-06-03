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Подборка лучших фильмов с Хэлли Берри (субъективно)

На очереди подборка лучших фильмов с участием американской актрисы Хэлли Берри, которые я смотрел.
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Хэлли Берри (или Холли Берри), не такая уж популярная актриса, хотя и был у нее пик славы (но прошел довольно быстро). 

Изображение: КинопоискСвою популярность она получила не на воинственном феминизме, и не BLM-хайпе. И сегодня я расскажу о тех фильмах с ее участием, которые сам смотрел и считаю их более-менее нормальными (хотя, это субъективно).

Сами фильмы я буду располагать по дате выхода на экраны.

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В 2000 году вышел фильм по комиксам, который не только стал сверхпопулярным, но и породил новую франшизу. 

«Люди Икс» («X-Men»), франшиза

История о мутантах, которые были поставлены вне закона общества. Я не поклонник данной франшизы, но все фильмы смотрел. Во франшизе у Берри была не самая главная, но заметная роль. Она сыграла женщину-мутанта Шторм.

Изображение: ru.kinorium.comНу уже по имени ясно, какими способностями она обладала. Более говорить об этом фильме и его продолжениях вряд ли стоит: все и так эти фильмы видели.

«Пароль «Рыба-меч» («Swordfish»), 2001

Это уже такой шпионский боевик с неоднозначным сюжетом. В главных ролях сыграли Джон Траволта, Хью Джекман и Хэлли Берри. 

Изображение: ru.kinorium.comСуть сюжета в том, что для борьбы с некоторыми опасностями (в данном случае террористами) можно применять чрезвычайно радикальные меры. Или нельзя. Выбор остается за самим зрителем. Мне фильм понравился именно неоднозначностью. Да и актеры неплохо справились с ролями. Качественный боевик, каких не так и много.

«Умри, но не сейчас» («Die Another Day»), 2002

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На этот раз Хэлли воплотила образ очередной девушки самого Джеймса Бонда. 

Изображение: ru.kinorium.comНо она и сама была секретным агентом. И вместе с персонажем Пирса Броснана боролись с очередным мировым заговором. Я люблю «бондиану». И данный фильм не исключение. Стоит посмотреть.

«Готика» («Gothika»), 2003

А это уже мистический триллер. И у Берри в нем главная роль. Ее персонаж работает в психиатрической клинике. Но она и подумать не могла, что сама станет пациентом «психушки».

Изображение: ru.kinorium.comНе по своей воле. Это, на мой взгляд, отличный фильм. Удачно сочетается драма главной героини и мистика. И я считаю данный фильм лучшим в карьере актрисы. Если этот фильм не смотрели, то настоятельно рекомендую посмотреть.

В 2004 году Хэлли Берри стала…

«Женщина-кошка» («Catwoman»)

Изображение: ru.kinorium.comЕсли вы сразу представляете мрачный Готэм, то вы сильно ошибаетесь. Никакого малейшего намека на популярный комикс! Хотя, сюжет примерно таковой. Я даже снова пересмотрел фильм, чтобы убедиться, что сценарий фильма старательно избегает всякого «родства» с комиксами. Возможно, планировалось и продолжение. Но фильм провалился в прокате, что было ожидаемо. Не надо было так отдаляться от оригинальной истории. Фильм бы я назвал довольно средним. За эту роль, актриса получила «Золотую малину»… Но с нынешних позиций фильм уже не воспринимается таким провальным.

«Облачный атлас» («Cloud Atlas»), 2012

Это очень странный фильм. Тут намешано всего с горкой. Это и фантастика, и фэнтези. Драма и боевик. Но правильнее его назвать философским фильмом. Лично мне он не понравился. Уж я точно не был в восторге от такого действия на экране. У Хэлли Берри в фильме не самая главная роль, но значимая.

Изображение: ru.kinorium.comЕсли любите все такое заумное, то посмотрите фильм, лишним он в вашей фильмотеке точно не будет.

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Крайним фильмом с ее участием, стал 

«Ограбление в Лос-Анджелесе» («Crime 101»), 2026

Это новинка 2026 года. И это криминальный боевик. Тут есть и драма, хотя, изначально она не очевидна. В главных ролях снялись Крис Хемсворт, Марк Руффало и Хэлли Берри. 

Изображение: ru.kinorium.comОна сыграла роль представителя страховой компании. Тут нет однозначного злодея. И полиция «выкручивает руки» честному детективу. И страховое агентство «кинуло» свою сотрудницу после долгих лет службы. И на этом фоне «грабитель с принципами» уже не воспринимается абсолютным злом. Фильм хорош еще и тем, что финал не предсказуем. А это также положительный момент. Получился неплохой фильм, который не хватает звезд с неба, но посмотреть его стоит.

Вот такие фильмы с Хэлли Берри можно посмотреть.


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