Ни один смартфон на базе SoC Qualcomm пробиться в рейтинг не смог.

В рейтинге производительности флагманских Android-смартфонов за май 2026 года, составленного представителями бенчмарка AnTuTu, речь о котором шла в предыдущем материале, доминируют модели на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, но в топ-10 смартфонов среднего класса ситуация иная — здесь победа полностью за моделями на основе SoC от MediaTek.

Источник фото: MediaTek

Как сообщает издание NotebookCheck, в рейтинге смартфонов среднего класса лидирует iQOO Z11 на базе Dimensity 8500, получивший 2 336 947 баллов, на втором месте расположился Honor 600 Pro, оснащённый чипом Dimensity 8500 Elite и завоевавший 2 184 653 очка, а замыкает тройку лидеров с показателем 2 171 547 баллов Honor Win Turbo на Dimensity 8500 Elite.

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На четвёртой позиции разместился Oppo K15 Pro, снабжённый SoC Dimensity 8500 Super и набравший 2 137 855 очков, на пятом и шестом местах восседают Oppo Reno15 Pro и Reno15 на основе чипсета Dimensity 8400 Max, результаты которых составили 2 136 186 и 2 083 437 баллов соответственно, а Redmi Turbo 5 на Dimensity 8500 Ultra, набравший 2 043 841 очко, занял седьмую строчку.

Восьмую позицию завоевал Oppo Reno14 Pro, снабжённый SoC Dimensity 8450 и имеющий в своём активе 2 037 271 балл, на девятом месте с результатом 2 020 466 очков расположился Realme Neo7 SE на основе Dimensity 8400 Max, а на десятой строчке — Oppo K13 Turbo 5G, оснащённый Dimensity 8450 и завоевавший 2 013 713 баллов.

Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

Следует помнить, что в рейтинг Android-смартфонов AnTuTu попадают лишь модели, которые прошли тысячу действительных тестов за месяц.