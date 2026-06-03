Разработчики мессенджера направили в Apple запрос о предоставлении разъяснений.

Как вы хорошо знаете, ключевым недостатком мобильных устройств от Apple является жёсткая привязка всех приложений к её собственному магазину — App Store. Напрямую из условного архива приложение не установишь, через сторонние магазины — тоже. Как следствие, разработчики приложений полностью зависят от воли и желания левой пятки компании. Некоторые объединения государств пытаются обязать Apple отойти от этой практики, но на общемировой уровень эти попытки пока не вышли.

Источник изображения: MAX.

Для России в текущий исторический период это особенно большая проблема: масса приложений от попавших под американские ограничительные меры компаний из App Store удалена ещё четыре года назад, другие же изымаются из магазина без объяснения причин. Так произошло сегодня, буквально несколько часов назад, с приложением мессенджера MAX: сначала о его удалении сообщила профильная пресса, затем информацию подтвердили в пресс-службе VK.

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Как отметили в VK, команда MAX уже направила в Apple запрос о предоставлении разъяснений. В пресс-службе российского IT-гиганта напомнили, что ранее установленное приложение продолжит работать в стандартном режиме.

Тем, кто пользуются смартфонами под управлением Android, переживать по определению не стоит: с его открытой файловой системой для установки приложений достаточно просто загрузить соответствующие исполняемые архивы (APK-файлы).