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kosmos_news
Спустя более 20 лет астрономы обнаружили источник загадочных радиосигналов из космоса
Радиосигнал исходит от двойной звездной системы, состоящей из белого карлика и красного карлика.
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В 2005 году астрономы впервые обнаружили загадочные радиосигналы, которые длились не несколько секунд, а несколько минут или даже более часа. На данный момент обнаружено лишь около дюжины таких сигналов, также известных как долгопериодические радиопереходные явления. Их происхождение оставалось неясным.Изображение: нейросеть qwen

Международная исследовательская группа под руководством аспиранта Кови Роуза из Сиднейского университета пролила свет на эту загадку. В пресс-релизе австралийский университет сравнивает это открытие с Розеттским камнем, сыгравшим решающую роль в расшифровке египетских иероглифов в начале XIX века. Используя австралийский радиотелескоп Askap, Роуз и его команда смогли доказать, что один из загадочных сигналов, вопреки предыдущим предположениям, исходил не от пульсара, а от двойной звездной системы Askap J1745-5051. Это белый карлик, активно накапливающий материю от своей более крупной звезды-компаньона.

Белый карлик примерно размером с Землю, но имеет массу, сравнимую с массой Солнца. Звезда-компаньон — так называемый красный карлик, масса которого составляет лишь одну десятую массы Солнца, как сообщает space.com. Что делает эту звездную систему такой особенной, так это то, что она производит не только долгопериодические радиосигналы, но и рентгеновские вспышки. В то время как радиоизлучение возникает в местах столкновения магнитных полей звезд, рентгеновские лучи исходят от нагретого вещества звезды-компаньона, сталкивающегося с белым карликом.

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До сих пор сообщалось только об одном другом долгопериодическом сигнале, который также сопровождался рентгеновским излучением. По словам исследователя Роуза, Askap J1745-5051 может сыграть решающую роль в будущем при расшифровке других долгопериодических радиопереходных явлений, для которых нет информации на определенных длинах волн. Это позволило бы исследователям определить, например, являются ли источники других радиосигналов более похожими на пульсары или белые карлики. Астрономы опубликовали результаты своего исследования в журнале Nature Astronomy.

#космос #наука #астрономия #радиосигнал
Источник: sydney.edu.au
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