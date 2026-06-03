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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Фото: в Нижнем Новгороде началось создание товарных запасов автомобилей возрождённого бренда Volga
Кое-где можно уже увидеть десятки и сотни собранных машин, ожидающих поставки в дилерские центры.
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Этим летом, причём, по неподтверждённым данным, уже в ближайшие пару недель, автомобили бренда Volga, воскрешению которого на текущем историческом этапе всецело помогли китайские товарищи из Geely Auto, начнут поступать в продажу. Будет ли у этих машин, стоимость которых лишь незначительно ниже своих «прототипов», успех на внутреннем рынке, пока большой вопрос, но товарные запасы на случай, если ажиотаж всё-таки будет, уже создаются.

Источник изображения: TG-канал «Автопоток» / Volga NN.

Так, TG-канал «Автопоток» с прикреплённой в качестве доказательства фотографией сообщил о том, что в Нижнем Новгороде на складских территориях стали формировать соответствующие запасы. В данном случае на фотографии изображены десятки, если не сотни флагманских кроссоверов Volga K50 только на одной парковке.

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Следует отметить, что для возрождения «Волги» были выбраны популярные и успешные модели самого желанного среди российских автолюбителей бренда из числа китайских. Так, «донором» для Volga K50 послужил Geely Monjaro, для Volga K40 — Geely Atlas, ну и для Volga C50 — Geely Preface. Технические характеристики «доноров» и «реципиентов» при этом полностью идентичны.

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #geely #volga #geely monjaro #volga k50
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