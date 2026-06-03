Он добавил, что эта видеокарта изменила всё.

Генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) появился на публике на Тайване, где поставил подпись на GeForce GTX 1080 Founders Edition, назвав её одной из своих самых любимых видеокарт, пишет сайт VideoCardz. Издание добавляет, что на опубликованной видеозаписи Дженсен Хуанг также говорит, что GTX 1080 «изменила всё».

Источник фото: VideoCardz

Запуск видеокарты GeForce GTX 1080 на базе архитектуры Pascal состоялся чуть более десяти лет назад — 27 мая 2016 года. Она оснащена 2560 ядрами CUDA, 8 ГБ видеопамяти GDDR5X и 256-битной шиной памяти, предложив заметное повышение производительности на доллар по сравнению с предшественницей.

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Версия под брендом Founders Edition, который заменил старую схему именования референсных видеокарт, была оценена Nvidia в 699 долларов США, тогда как цены моделей от партнёров стартовали от 599 долларов.