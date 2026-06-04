Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Эксперт протестировал пять моделей Ryzen 5 разных поколений от Ryzen 5 3600 до 9600X в ряде игр
Тестовая сборка была оснащена видеокартой RTX 5090.
реклама

Компания AMD планомерно развивает свои настольные процессоры Ryzen, выпустив несколько поколений за последние годы, и каждая новая линейка приносила заметное увеличение производительности. Эксперт YouTube-канала Iceberg Tech решил протестировать четыре поколения процессоров Ryzen 5, сравнив их быстродействие в ряде современных игр.

Источник фото: NotebookCheck/AMD

Тестовая сборка, оснащённая видеокартой GeForce RTX 5090, в разрешении 1440p обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Cyberpunk 2077 (RT Overdrive, DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 52 fps/36 fps, Ryzen 5 5600 – 62 fps/41 fps, Ryzen 5 5500X3D – 71 fps/45 fps, Ryzen 5 7500F – 69 fps/46 fps, Ryzen 5 9600X – 79 fps/53 fps
  • Resident Evil Requiem (максимальные настройки, трассировка пути вкл., DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 73 fps/53 fps, Ryzen 5 5600 – 87 fps/63 fps, Ryzen 5 5500X3D – 100 fps/67 fps, Ryzen 5 7500F – 97 fps/69 fps, Ryzen 5 9600X – 110 fps/77 fps
  • Crimson Desert (пресет Cinematic, реконструкция лучей вкл., DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 76 fps/49 fps, Ryzen 5 5600 – 88 fps/58 fps, Ryzen 5 5500X3D – 106 fps/67 fps, Ryzen 5 7500F – 102 fps/69 fps, Ryzen 5 9600X – 105 fps/70 fps
  • The Last of Us Part II (максимальные настройки, DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 92 fps/68 fps, Ryzen 5 5600 – 117 fps/86 fps, Ryzen 5 5500X3D – 142 fps/102 fps, Ryzen 5 7500F – 135 fps/87 fps, Ryzen 5 9600X – 148 fps/108 fps
  • Death Stranding 2: On the Beach (максимальные настройки, RT вкл., DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 84 fps/71 fps, Ryzen 5 5600 – 97 fps/81 fps, Ryzen 5 5500X3D – 102 fps/79 fps, Ryzen 5 7500F – 102 fps/84 fps, Ryzen 5 9600X – 120 fps/94 fps
  • Hitman World of Assassination (максимальные настройки, симуляция в режиме best, DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 69 fps/40 fps, Ryzen 5 5600 – 85 fps/44 fps, Ryzen 5 5500X3D – 92 fps/48 fps, Ryzen 5 7500F – 88 fps/45 fps, Ryzen 5 9600X – 108 fps/48 fps
  • Doom: The Dark Ages (пресет Ultra Nightmare, DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 102 fps/85 fps, Ryzen 5 5600 – 121 fps/103 fps, Ryzen 5 5500X3D – 159 fps/133 fps, Ryzen 5 7500F – 154 fps/128 fps, Ryzen 5 9600X – 172 fps/141 fps
  • Baldur's Gate 3 (пресет Ultra, DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 72 fps/49 fps, Ryzen 5 5600 – 94 fps/65 fps, Ryzen 5 5500X3D – 117 fps/76 fps, Ryzen 5 7500F – 107 fps/76 fps, Ryzen 5 9600X – 122 fps/86 fps
реклама

Общие результаты тестов на основании восьми игр показывают увеличение производительности при каждой смене поколения — в частности, по средней частоте кадров Ryzen 5 5600 быстрее на фоне Ryzen 5 3600 на 21 %, Ryzen 5 7500F обгоняет Ryzen 5 5600 на 14 %, а Ryzen 5 9600X обходит Ryzen 5 7500F на 11 %. Выбивается из общей картины модель с кэшем 3D V-Cache, Ryzen 5 5500X3D, которая опережает Ryzen 5 7500F на 4 %.

Источник фото: Iceberg Tech/YouTube

Дополнительно эксперт сравнил быстродействие процессоров в двух онлайн-играх, где показатели средней частоты кадров/1% low были следующими:

  • ARC Raiders (пресет Epic, RTGI Epic, DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 95 fps/64 fps, Ryzen 5 5600 – 112 fps/71 fps, Ryzen 5 5500X3D – 135 fps/83 fps, Ryzen 5 7500F – 142 fps/95 fps, Ryzen 5 9600X – 160 fps/102 fps
  • Battlefield 6 (пресет Overkill, DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 110 fps/75 fps, Ryzen 5 5600 – 130 fps/81 fps, Ryzen 5 5500X3D – 165 fps/95 fps, Ryzen 5 7500F – 158 fps/106 fps, Ryzen 5 9600X – 168 fps/105 fps

В Battlefield 6 наблюдалась аналогичная тенденция роста fps от одного поколения к другому, за исключением Ryzen 5 5500X3D, обогнавшего Ryzen 5 7500F на 4 %, тогда как в ARC Raiders процессор Ryzen 5 7500F всё же взял реванш, опередив Ryzen 5 5500X3D на 5 %.


#ryzen 5
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер из Кирова предложил схему пассажирского самолёта с необычной компоновкой
ASUS анонсировала в линейке ProArt ноутбуки и мини-ПК на базе платформы NVIDIA RTX Spark
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 в требовательных играх
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики
Hardware Unboxed протестировали Radeon RX 9070 GRE и назвали карту переоценённой и невыгодной
Asus представила ПК с возможностями расширения, который не захочется прятать под стол
Загадочную вспышку 2019 года связали с первичной черной дырой массой в три Луны
Первая партия Ту-214 в 2026 году уйдёт спецзаказчикам — поставки для Red Wings начнутся в 2027 году
Видеокарта Colorful iGame BattleAx GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 вернулась в продажу в Китае
Rolls-Royce испытала водородный реактивный двигатель на полной взлётной мощности
Метал‑группа Metallica установила рекорд посещаемости во время мирового тура M72
Citizen выпустила три механические модели часов с открытым механизмом
Термосифонная система Noctua справилась с охлаждением AMD Ryzen 9 9950X3D не хуже СЖО
Saronic спустила на воду первое беспилотное судно Marauder с дальностью хода до 5400 морских миль
В Дагестане заработала первая в регионе горная солнечная электростанция с накопителем энергии
Noctua объявила о начале продаж фирменных жидкостных систем охлаждения NL-LC1 с 16 июня
Глава ОАК Вадим Бадеха: поставки Ту-214 уже начались
Самый мощный атомный ледокол в мире планируется передать флоту в конце 2029 года
НАСА подтвердило взрыв метеорита над северо-востоком США мощностью 230 тонн в тротиловом эквиваленте

Популярные статьи

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Подборка лучших фильмов с Хэлли Берри (субъективно)
Коротко о травле в Open Source и Linux на примере реального проекта Installer-SH
Выбор оперативной памяти в условиях кризиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter