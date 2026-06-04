Компания AMD планомерно развивает свои настольные процессоры Ryzen, выпустив несколько поколений за последние годы, и каждая новая линейка приносила заметное увеличение производительности. Эксперт YouTube-канала Iceberg Tech решил протестировать четыре поколения процессоров Ryzen 5, сравнив их быстродействие в ряде современных игр.
Тестовая сборка, оснащённая видеокартой GeForce RTX 5090, в разрешении 1440p обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- Cyberpunk 2077 (RT Overdrive, DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 52 fps/36 fps, Ryzen 5 5600 – 62 fps/41 fps, Ryzen 5 5500X3D – 71 fps/45 fps, Ryzen 5 7500F – 69 fps/46 fps, Ryzen 5 9600X – 79 fps/53 fps
- Resident Evil Requiem (максимальные настройки, трассировка пути вкл., DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 73 fps/53 fps, Ryzen 5 5600 – 87 fps/63 fps, Ryzen 5 5500X3D – 100 fps/67 fps, Ryzen 5 7500F – 97 fps/69 fps, Ryzen 5 9600X – 110 fps/77 fps
- Crimson Desert (пресет Cinematic, реконструкция лучей вкл., DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 76 fps/49 fps, Ryzen 5 5600 – 88 fps/58 fps, Ryzen 5 5500X3D – 106 fps/67 fps, Ryzen 5 7500F – 102 fps/69 fps, Ryzen 5 9600X – 105 fps/70 fps
- The Last of Us Part II (максимальные настройки, DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 92 fps/68 fps, Ryzen 5 5600 – 117 fps/86 fps, Ryzen 5 5500X3D – 142 fps/102 fps, Ryzen 5 7500F – 135 fps/87 fps, Ryzen 5 9600X – 148 fps/108 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (максимальные настройки, RT вкл., DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 84 fps/71 fps, Ryzen 5 5600 – 97 fps/81 fps, Ryzen 5 5500X3D – 102 fps/79 fps, Ryzen 5 7500F – 102 fps/84 fps, Ryzen 5 9600X – 120 fps/94 fps
- Hitman World of Assassination (максимальные настройки, симуляция в режиме best, DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 69 fps/40 fps, Ryzen 5 5600 – 85 fps/44 fps, Ryzen 5 5500X3D – 92 fps/48 fps, Ryzen 5 7500F – 88 fps/45 fps, Ryzen 5 9600X – 108 fps/48 fps
- Doom: The Dark Ages (пресет Ultra Nightmare, DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 102 fps/85 fps, Ryzen 5 5600 – 121 fps/103 fps, Ryzen 5 5500X3D – 159 fps/133 fps, Ryzen 5 7500F – 154 fps/128 fps, Ryzen 5 9600X – 172 fps/141 fps
- Baldur's Gate 3 (пресет Ultra, DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 72 fps/49 fps, Ryzen 5 5600 – 94 fps/65 fps, Ryzen 5 5500X3D – 117 fps/76 fps, Ryzen 5 7500F – 107 fps/76 fps, Ryzen 5 9600X – 122 fps/86 fps
Общие результаты тестов на основании восьми игр показывают увеличение производительности при каждой смене поколения — в частности, по средней частоте кадров Ryzen 5 5600 быстрее на фоне Ryzen 5 3600 на 21 %, Ryzen 5 7500F обгоняет Ryzen 5 5600 на 14 %, а Ryzen 5 9600X обходит Ryzen 5 7500F на 11 %. Выбивается из общей картины модель с кэшем 3D V-Cache, Ryzen 5 5500X3D, которая опережает Ryzen 5 7500F на 4 %.
Дополнительно эксперт сравнил быстродействие процессоров в двух онлайн-играх, где показатели средней частоты кадров/1% low были следующими:
- ARC Raiders (пресет Epic, RTGI Epic, DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 95 fps/64 fps, Ryzen 5 5600 – 112 fps/71 fps, Ryzen 5 5500X3D – 135 fps/83 fps, Ryzen 5 7500F – 142 fps/95 fps, Ryzen 5 9600X – 160 fps/102 fps
- Battlefield 6 (пресет Overkill, DLSS Performance): Ryzen 5 3600 – 110 fps/75 fps, Ryzen 5 5600 – 130 fps/81 fps, Ryzen 5 5500X3D – 165 fps/95 fps, Ryzen 5 7500F – 158 fps/106 fps, Ryzen 5 9600X – 168 fps/105 fps
В Battlefield 6 наблюдалась аналогичная тенденция роста fps от одного поколения к другому, за исключением Ryzen 5 5500X3D, обогнавшего Ryzen 5 7500F на 4 %, тогда как в ARC Raiders процессор Ryzen 5 7500F всё же взял реванш, опередив Ryzen 5 5500X3D на 5 %.