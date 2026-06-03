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Global_Chronicles
Samsung представила пять новых игровых мониторов серии Odyssey 2026 года с 5K и 6K в 27 и 32 дюймах
Samsung обновила линейку игровых мониторов Odyssey
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Вслед за Alienware, Asus и Gigabyte, Samsung обновляет свою линейку игровых мониторов. Новинки 2026 года будут выпускать в диагонали 27 и 32 дюйма и распределены по трем сериям: Odyssey G8, Odyssey OLED G8 и Odyssey OLED G7.

Изображение: Samsung

Старшая модель Odyssey G8 в 27-дюймовом исполнении (G80HF) получила IPS-панель с разрешением 5K — 5120 на 2880 точек. Плотность пикселей составляет 218 на дюйм. Монитор поддерживает dual-mode: в родном разрешении частота обновления достигает 180 Гц, при переключении на 2560 на 1440 она возрастает до 360 Гц.

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32-дюймовая версия (G80HS) предлагает 6K-разрешение — 6144 на 3456 пикселей. Показатель PPI составляет 224. Здесь dual-mode работает иначе: в 6K монитор выдает 165 Гц, а при снижении до 3K (3072 на 1728) частота поднимается до 330 Гц. Обе модели имеют типовую яркость 350 нит с пиковой до 400 нит, поддерживают G-Sync и FreeSync, оснащены двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 2.1.

Читайте: Gigabyte показала 3 игровых монитора, в том числе первый в мире глянцевый 27-дюймовый 5K Mini LED

Серия Odyssey OLED G8 (G80SH) использует QD-OLED-панели. В 27-дюймовой версии типовая яркость — 250 нит, в 32-дюймовой — 300 нит. Пиковая яркость обеих достигает 1000 нит. Разрешение — 4K (3840 на 2160), частота — 240 Гц, время отклика — 0,03 мс. Поддерживается AMD FreeSync Premium Pro. Из портов — два HDMI 2.1, один DisplayPort 2.1 и USB-C с питанием 96 Вт.

Читайте: Asus показала четыре монитора ROG с OLED-панелями, включая модель для киберспорта с 540 Гц 

Изображение: Samsung

Младшая модель Odyssey OLED G7 (G73SH) — это 32-дюймовый OLED c dual-mode. В 4K он работает на 165 Гц, при переключении на 1080p частота возрастает до 330 Гц. Яркость типовая — 275 нит, пиковая до 1300 нит. Цены: Odyssey G8 — $950 (эквивалентно ≈₽ 69 670)  за 27 дюймов и $1600 (эквивалентно ≈₽ 117 340) за 32 дюйма. Odyssey OLED G8 — $1100 и $1300 (эквивалентно ≈₽ 80 670 - 95 340). Odyssey OLED G7 — $1100 (эквивалентно ≈₽ 80 670).

#samsung #oled #4k #игровой монитор #qd-oled #g7 #odyssey #5k #g8 #6k #dual-mode
Источник: tomshardware.com
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