Caterpillar представила аккумуляторную электрическую силовую установку BEPU. Блок занимает то же место, что и дизельный двигатель CAT, и использует те же опоры крепления.

Перевести строительную или карьерную технику с дизеля на электричество обычно сложно. Нужно перепроектировать машину, искать место для батарей, менять систему охлаждения. Caterpillar предлагает решение: сделать электрическую установку такой же по форме и креплениям, как обычный двигатель.

Изображение: Electrek

Компания Caterpillar впервые показала BEPU на выставке IFAT в Мюнхене в начале прошлого месяца. Система уже работает не как концепт. Один экземпляр установили в спиральный валовый сепаратор SWS 6 компании Doppstadt на действующем карьере.

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Спиральный валовый сепаратор SWS 6 (изображение Doppstadt)

BEPU объединяет несколько компонентов в один кубический блок. Внутри — высокомоментный электродвигатель, инвертор, бортовое зарядное устройство, система охлаждения, система управления батареей и сам аккумулятор. Производители техники могут проектировать новые машины под BEPU так же, как под обычный дизельный двигатель CAT.

По словам Энди Кертиса, директора по работе с клиентами в CAT Industrial Power Systems, испытание показало преимущества. Электрический сепаратор не выбрасывает выхлопных газов и работает тихо. Установка потребовала минимальных инженерных усилий. Прерывистый режим работы и возможность подключаться к сети делают BEPU подходящим для помещений.

Система подходит для любых существующих дизельных двигателей CAT. Производителям не нужно разрабатывать отдельные платформы для дизельной и электрической версий одной машины. Caterpillar называет BEPU готовым решением, которое закрывает вопросы проектирования, закупки запчастей, обслуживания и поддержки.

Информации о ценах и сроках выхода на широкий рынок пока нет.