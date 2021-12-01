Недорогие и полезные товары с AliExpress: ТВ-приставка Mecool KM7, компрессор Baseus и другое
Платформа для создания искусственного интеллекта
Цена $50
Хороший вариант для начинающих программистов отточить свой навык работы с электроникой на практике. В неё строен элемент беспроводного управления, что даёт возможность подключать её либо к пк или работать с телефона.
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ТВ-приставка Mecool KM7
Цена $46 по промокоду `NEWKM708`
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Сертифицированный ТВ-бокс с Amlogic S905Y4 и Android TV 11.
・поддержка кодека AV1
・2х диапазонный Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 и поддержку Fast Ethernet 10/100 Мбит/с
・4K HDR10 +, HDR10, HLG HDR
пульт с голосовым управлением
・чистый Android 11
Умная розетка
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Цена $7
Умная розетка с Wi‑Fi‑модулем для удалённого взаимодействия с подключёнными приборами и мониторинга потребления электроэнергии. Работает в паре с голосовыми помощниками «Алиса», Alexa или Google Assistant. Управлять можно не только голосом, но и дистанционно, используя приложение на смартфоне.
Лазерный уровень
Цена $25.21 - 61.40
Позволяет определять кривизну стен, потолка и пола. Практичное устройство для строительных и отделочных работ. Устройство имеет 6 точечную разметку, которая измеряет длину, ширину, высоту и высчитывает площадь.
Доска с подсветкой
Цена $8
Предназначен для копирования небольших изображений. Поместив шаблон на рабочую поверхность, можно рисовать по контурам, меняя уровень яркости при необходимости. Питается через юсб кабель.
Домашняя сигнализации
Цена $29.98 - 79.98
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Сигнализация срабатывает в момент несанкционированного проникновения в двери и окна помещения. Представляет собой контролер с установкой на стену, имеет цифровой экран с сенсорным управлением. Датчик движения улавливает любые перемещения в зоне его действия.
Массажёр для глаз Xiaomi Wellskins
Цена $15
Предназначен для снятия напряжение после тяжёлых будней и предотвращает появление мешков под глазами. Одного заряда хватит на месяц работы.
Компрессор Baseus
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Цена $32
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Имеет рабочее напряжение 12 В, производительность 30 л/мин, подключается через прикуриватель, а также оснащён кабелем длиной 3 метра и дисплеем. Мощный мотор 18000 об/мин.
Умные часы Amazfit
Цена $109
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Мощные умные часы от производителя Mi Band, выполненные в защищенном по американскому армейскому стандарту корпусе.
Выдерживают холод, жару, удары, царапины и падения. При этом у часов отличный экран, автономность и приличный внешний вид.
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