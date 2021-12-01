Платформа для создания искусственного интеллекта

Цена $50

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Хороший вариант для начинающих программистов отточить свой навык работы с электроникой на практике. В неё строен элемент беспроводного управления, что даёт возможность подключать её либо к пк или работать с телефона.

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ТВ-приставка Mecool KM7

Цена $46 по промокоду `NEWKM708`

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Сертифицированный ТВ-бокс с Amlogic S905Y4 и Android TV 11.

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・поддержка кодека AV1

・2х диапазонный Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 и поддержку Fast Ethernet 10/100 Мбит/с

・4K HDR10 +, HDR10, HLG HDR

пульт с голосовым управлением

・чистый Android 11

Умная розетка

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Цена $7

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Умная розетка с Wi‑Fi‑модулем для удалённого взаимодействия с подключёнными приборами и мониторинга потребления электроэнергии. Работает в паре с голосовыми помощниками «Алиса», Alexa или Google Assistant. Управлять можно не только голосом, но и дистанционно, используя приложение на смартфоне.

Лазерный уровень

Цена $25.21 - 61.40

КУПИТЬ ТУТ - Другой

Позволяет определять кривизну стен, потолка и пола. Практичное устройство для строительных и отделочных работ. Устройство имеет 6 точечную разметку, которая измеряет длину, ширину, высоту и высчитывает площадь.

Доска с подсветкой

Цена $8

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Предназначен для копирования небольших изображений. Поместив шаблон на рабочую поверхность, можно рисовать по контурам, меняя уровень яркости при необходимости. Питается через юсб кабель.

Домашняя сигнализации

Цена $29.98 - 79.98

КУПИТЬ ТУТ - eMastiff

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Сигнализация срабатывает в момент несанкционированного проникновения в двери и окна помещения. Представляет собой контролер с установкой на стену, имеет цифровой экран с сенсорным управлением. Датчик движения улавливает любые перемещения в зоне его действия.

Массажёр для глаз Xiaomi Wellskins

Цена $15

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Предназначен для снятия напряжение после тяжёлых будней и предотвращает появление мешков под глазами. Одного заряда хватит на месяц работы.

Компрессор Baseus

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Цена $32

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - мощный - 70mai

Имеет рабочее напряжение 12 В, производительность 30 л/мин, подключается через прикуриватель, а также оснащён кабелем длиной 3 метра и дисплеем. Мощный мотор 18000 об/мин.

Умные часы Amazfit

Цена $109

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КУПИТЬ ТУТ - Casio - TicWatch Pro - HONOR Watch GS Pro - HUAWEI Watch GT

Мощные умные часы от производителя Mi Band, выполненные в защищенном по американскому армейскому стандарту корпусе.

Выдерживают холод, жару, удары, царапины и падения. При этом у часов отличный экран, автономность и приличный внешний вид.



