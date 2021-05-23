Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: POCO M3 Pro 5G, генератор холода и другое
Рогатка
Цена $17
Приспособление для охоты — рогатка с резиновой лентой. Изготовлена из нержавеющей стали. Оснащена удобной ручкой, лазерным прицелом, и сверхмощной пружиной. Имеет разные расцветки. Отличный вариант для развлечений на открытом воздухе.
POCO M3 Pro 5G
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Цена $163 по промокоду POCONEW
- Процессор MediaTek Dimensity 700 5G,
- IPS-экран 6,5" 2400х1080 с частотой обновления 90 Гц,
- аккумулятор 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт,
- камеры 48+2+2.
ТВ приставка VONTAR X3
Цена $35
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Внутри установлен один из новейших процессоров — Amlogic S905X3-B с частотой 1,9ГГц. Плавное воспроизведение 4К, быстрый Wi-Fi (до 97 Mбит/с в режиме 2.4 ГГц), хорошая скорость оперативной и встроенной памяти.
Электробритва Xiaomi MSN M3
Цена $27 по промокоду PK48O7BEGXOK
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Электробритва с системой из 3 головок, с удобным ЖК-дисплеем, на котором показывается вся основная информация. У корпуса защита от влаги IPX5. Также плюс хорошая автономность - около 180 минут на одной зарядке.
Профессиональная рация Baofeng UV-5R
Цена $22
Профессиональная рация отлично подойдет для охотников, поскольку поможет связаться с другими людьми в экстренных ситуациях. В нее встроен светодиодный фонарик, который будет полезен в темное время.Имеет прочный и износостойкий корпус, который не повредится даже при тяжелых падениях.
Светильник на монитор
Цена $36
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Такой светильник от компании Baseus с креплением на монитор - это просто незаменимая вещь для людей, проводящих вечера за ПК. Не будет отнимать драгоценное место на столе, а расположение источника света над рабочим столом позволит избежать отбрасывания теней от предметов.
Колонка Anker Soundcore Motion +
Цена $99
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Компактная Bluetooth-колонка Anker Soundcore Motion+ мощностью 30 Вт с влагозащищённым корпусом.
Модель поддерживает стандарты Hi-Res Audio и aptX. Две колонки можно объединить в одну стереосистему для вечеринки.
Паяльная станция JCD 8898 с феном 750 Вт
Цена $23.99 - 53
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У станции стандартное жало и есть съемное крепление для фиксации на стене. После установки на стакан станции, фен продувает жало и выключается в автоматическом режиме.
Генератор холода Pulue
Цена $2
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Обязательная для пляжных пикников и простой переноски напитков вещь. Есть в любых нужных размерах.
Внутри прячется гель, отлично впитывающий воду и сохраняющий температуру. Правда, придется подготовиться заранее, добавив воды и охладить в течении 5-8 часов.
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