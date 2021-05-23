Рогатка

Цена $17

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Приспособление для охоты — рогатка с резиновой лентой. Изготовлена из нержавеющей стали. Оснащена удобной ручкой, лазерным прицелом, и сверхмощной пружиной. Имеет разные расцветки. Отличный вариант для развлечений на открытом воздухе.

POCO M3 Pro 5G

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Цена $163 по промокоду POCONEW

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Процессор MediaTek Dimensity 700 5G,

IPS-экран 6,5" 2400х1080 с частотой обновления 90 Гц,

аккумулятор 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт,

камеры 48+2+2.

ТВ приставка VONTAR X3

Цена $35

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КУПИТЬ ТУТ - X96 MAX Plus - TOX1 - AX95

Внутри установлен один из новейших процессоров — Amlogic S905X3-B с частотой 1,9ГГц. Плавное воспроизведение 4К, быстрый Wi-Fi (до 97 Mбит/с в режиме 2.4 ГГц), хорошая скорость оперативной и встроенной памяти.

Электробритва Xiaomi MSN M3

Цена $27 по промокоду PK48O7BEGXOK

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Электробритва с системой из 3 головок, с удобным ЖК-дисплеем, на котором показывается вся основная информация. У корпуса защита от влаги IPX5. Также плюс хорошая автономность - около 180 минут на одной зарядке.

Профессиональная рация Baofeng UV-5R

Цена $22

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Профессиональная рация отлично подойдет для охотников, поскольку поможет связаться с другими людьми в экстренных ситуациях. В нее встроен светодиодный фонарик, который будет полезен в темное время.Имеет прочный и износостойкий корпус, который не повредится даже при тяжелых падениях.

Светильник на монитор

Цена $36

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Такой светильник от компании Baseus с креплением на монитор - это просто незаменимая вещь для людей, проводящих вечера за ПК. Не будет отнимать драгоценное место на столе, а расположение источника света над рабочим столом позволит избежать отбрасывания теней от предметов.

Колонка Anker Soundcore Motion +

Цена $99

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Компактная Bluetooth-колонка Anker Soundcore Motion+ мощностью 30 Вт с влагозащищённым корпусом.

Модель поддерживает стандарты Hi-Res Audio и aptX. Две колонки можно объединить в одну стереосистему для вечеринки.

Паяльная станция JCD 8898 с феном 750 Вт

Цена $23.99 - 53

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У станции стандартное жало и есть съемное крепление для фиксации на стене. После установки на стакан станции, фен продувает жало и выключается в автоматическом режиме.

Генератор холода Pulue

Цена $2

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Обязательная для пляжных пикников и простой переноски напитков вещь. Есть в любых нужных размерах.

Внутри прячется гель, отлично впитывающий воду и сохраняющий температуру. Правда, придется подготовиться заранее, добавив воды и охладить в течении 5-8 часов.

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