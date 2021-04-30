Слайдеры

Цена $7

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Это элемент, который защищает хрупкие части мотоцикла в случае падения. Чаще всего эти элементы либо выглядят не очень эстетично, либо стоят слишком дорого. Однако сейчас появилось множество стильных вариантов от производителя Spirit Beast.

Дальномер

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Цена $46

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Лазерный дальномер - прибор со специальным разъёмом под кабельную линию для определения ее протяжённости. Устройство работает в диапазоне от 0,5 до 40 м. Можно выбрать единицы измерения, точность измерения составляет 5 мм.

Электропила

Цена $23

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Электролобзик с регулируемой скоростью вращения пилки. Для фиксации электроинструмента есть специальная металлическая планка и линейка с разметкой. Мощность инструмента составляет 1000 вт, скорость холостого хода 3000 оборотов в минуту.

Комплект видеонаблюдения ZOSI

Цена $166

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Проблема с видеонаблюдением в доме или на участке будет полностью решена, если приобрести комплект, включающий регистратор и 8 камер видеонаблюдения от производителя Zosi. Даже если нет интернета, все данные записываются на жёсткий диск.

Гравировальный станок

Цена $104

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Лазерный гравировальный станок с чпу и рабочей площадью 400 на 300 мм. Станок используется для резки различных изделий из древесины, металла, пластика. Кроме резки он наносит необходимый рисунок и орнамент на поверхность. Принцип нанесения через лазер мощностью 2500 Мвт.

Проектор Xiaomi Wanbo

Цена $148

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Имеет разрешение 1080р и размер проекционного изображения – от 40 до 120 дюймов. Имеет четыре разъёма: для зарядки, USB для подключения флешек, HDMI и AV. Также есть 2 встроенных динамика по 3 Вт мощности каждый, громкости точно хватит. Управляется проектор с пульта.

Стабилизатор Xiaomi

Цена $45

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Компактный 3-осевой стабилизатор для экшен-камеры с удаленным управлением, реализованным с помощью приложения-компаньона для iOS и Android.

Вращается на 320 градусов вокруг крепления по указанию пользователя, заменяя механизированные салазки. Подходит для установки на штативы.

IP‑камера Reolink

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Цена $84

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Уличная IP‑камера в водонепроницаемом корпусе с поворотным механизмом. Записывает видео в разрешении до 2 560 × 1 920 пикселей и оснащена инфракрасным датчиком для детализированной съёмки в темноте.

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