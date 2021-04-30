Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: проектор Xiaomi Wanbo, стабилизатор Xiaomi
Слайдеры
Цена $7
Это элемент, который защищает хрупкие части мотоцикла в случае падения. Чаще всего эти элементы либо выглядят не очень эстетично, либо стоят слишком дорого. Однако сейчас появилось множество стильных вариантов от производителя Spirit Beast.
Дальномер
реклама
Цена $46
Лазерный дальномер - прибор со специальным разъёмом под кабельную линию для определения ее протяжённости. Устройство работает в диапазоне от 0,5 до 40 м. Можно выбрать единицы измерения, точность измерения составляет 5 мм.
Электропила
Цена $23
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Drillpro - HYCHIKA - еще
Электролобзик с регулируемой скоростью вращения пилки. Для фиксации электроинструмента есть специальная металлическая планка и линейка с разметкой. Мощность инструмента составляет 1000 вт, скорость холостого хода 3000 оборотов в минуту.
Комплект видеонаблюдения ZOSI
Цена $166
реклама
КУПИТЬ ТУТ - Jooan 8CH - Techage - H.VIEW
Проблема с видеонаблюдением в доме или на участке будет полностью решена, если приобрести комплект, включающий регистратор и 8 камер видеонаблюдения от производителя Zosi. Даже если нет интернета, все данные записываются на жёсткий диск.
Гравировальный станок
Цена $104
Лазерный гравировальный станок с чпу и рабочей площадью 400 на 300 мм. Станок используется для резки различных изделий из древесины, металла, пластика. Кроме резки он наносит необходимый рисунок и орнамент на поверхность. Принцип нанесения через лазер мощностью 2500 Мвт.
Проектор Xiaomi Wanbo
Цена $148
Имеет разрешение 1080р и размер проекционного изображения – от 40 до 120 дюймов. Имеет четыре разъёма: для зарядки, USB для подключения флешек, HDMI и AV. Также есть 2 встроенных динамика по 3 Вт мощности каждый, громкости точно хватит. Управляется проектор с пульта.
Стабилизатор Xiaomi
Цена $45
КУПИТЬ ТУТ - FIMI PALM 2 - Baseus
Компактный 3-осевой стабилизатор для экшен-камеры с удаленным управлением, реализованным с помощью приложения-компаньона для iOS и Android.
Вращается на 320 градусов вокруг крепления по указанию пользователя, заменяя механизированные салазки. Подходит для установки на штативы.
IP‑камера Reolink
реклама
Цена $84
Уличная IP‑камера в водонепроницаемом корпусе с поворотным механизмом. Записывает видео в разрешении до 2 560 × 1 920 пикселей и оснащена инфракрасным датчиком для детализированной съёмки в темноте.
Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канал - https://t.me/aliworkman
реклама
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила