Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: увлажнитель Smartmi 2, массажер для глаз
Болгарка на аккумуляторе
Цена $71
Это удобная и очень популярная УШМ от фирмы WOSAI, которая питается от аккумулятора. УШМ можно приобрести с аккумуляторами разной электроемкостью. Также по желанию можно приобрести специальную сумку для хранения и транспортировки данного инструмента.
Внешний SSD-накопитель Orico
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Цена $44
Компактная и надёжная модель от известного производителя с отличными отзывами. Максимальная заявленная скорость чтения и записи составляет 940 МБ/с.
- интерфейс подключения: USB 3.1 Gen-2 Type-C
- память: 3D NAND FLASH (NVMe SSD)
Смартфон Xiaomi Redmi 9 4/64 ГБ с NFC
Цена $115 по промокоду 75YXDM
- Экран 6.53", IPS, 2400 x 1080
- Процессор Helio G80
- Основная камера 13+8+5+2 Мп, фронталка 8 Мп
- 2 SIM, NFC
- Аккумулятор 5020 мАч, быстрая зарядка 18 Вт
ТВ‑приставка Vontar X3
Цена $35
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Приставка на Android 9.0 с процессором Amlogic S905X3 с поддержкой FHD, 4K и популярных аппаратных кодеков, вроде H.264, HEVC, VP8 и VP9, что позволяет получать лучшую картинку даже в онлайн-кинотеатрах.
Умные часы Amazfit
Цена $110
Благодаря защищённому корпусу, способны сохранять работоспособность в условиях экстремальных температур (от +70 до -40 градусов Цельсия), невосприимчивы к коррозии, не боятся погружения в воду и падения на твёрдую поверхность
Массажер для глаз
Цена $31
КУПИТЬ ТУТ - для шеи - для ног - для спины - массажная подушка
Портативный массажер с визуальным 4D эффектом. Используется для разглаживания морщин, мешков под глазами, снимает усталость и воздействует на кровообращение. Подает слабый электрический импульс. Есть 8 индивидуальных режимов для работы.
Увлажнитель Smartmi 2
Цена $121
КУПИТЬ ТУТ - Очиститель воздуха Xiaomi - с России
Комнатный увлажнитель воздуха. Устройство оснащено контейнером ёмкостью до 4 литров. Использует принцип испарения, чтобы сделать воздух влажным. Подойдет для различных жилых и технических помещений. Обладает минимальным количеством издаваемого шума в 34 децибел.
Набор инструментов
Цена $76
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Набор инструментов станет хорошим выбором, для тех, кто делает все своими руками. На ваш выбор представлено несколько вариантов наборов с разными инструментами. Все ключевые инструменты изготовлены из кованой инструментальной стали, что обеспечивает прочность и долговечность инструмента. А для защиты от коррозии на инструмент нанесено хромированное покрытие.
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