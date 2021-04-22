Болгарка на аккумуляторе

Цена $71

КУПИТЬ ТУТ - циркулярка

Это удобная и очень популярная УШМ от фирмы WOSAI, которая питается от аккумулятора. УШМ можно приобрести с аккумуляторами разной электроемкостью. Также по желанию можно приобрести специальную сумку для хранения и транспортировки данного инструмента.

Внешний SSD-накопитель Orico

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Цена $44

КУПИТЬ ТУТ - Sandisk

Компактная и надёжная модель от известного производителя с отличными отзывами. Максимальная заявленная скорость чтения и записи составляет 940 МБ/с.

интерфейс подключения: USB 3.1 Gen-2 Type-C

память: 3D NAND FLASH (NVMe SSD)

Смартфон Xiaomi Redmi 9 4/64 ГБ с NFC

Цена $115 по промокоду 75YXDM

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КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Redmi 9T

Экран 6.53", IPS, 2400 x 1080

Процессор Helio G80

Основная камера 13+8+5+2 Мп, фронталка 8 Мп

2 SIM, NFC

Аккумулятор 5020 мАч, быстрая зарядка 18 Вт

ТВ‑приставка Vontar X3

Цена $35

КУПИТЬ ТУТ - X96 MAX Plus - TOX1 - Vontar AX95

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Приставка на Android 9.0 с процессором Amlogic S905X3 с поддержкой FHD, 4K и популярных аппаратных кодеков, вроде H.264, HEVC, VP8 и VP9, что позволяет получать лучшую картинку даже в онлайн-кинотеатрах.

Умные часы Amazfit

Цена $110

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Благодаря защищённому корпусу, способны сохранять работоспособность в условиях экстремальных температур (от +70 до -40 градусов Цельсия), невосприимчивы к коррозии, не боятся погружения в воду и падения на твёрдую поверхность

Массажер для глаз

Цена $31

КУПИТЬ ТУТ - для шеи - для ног - для спины - массажная подушка

Портативный массажер с визуальным 4D эффектом. Используется для разглаживания морщин, мешков под глазами, снимает усталость и воздействует на кровообращение. Подает слабый электрический импульс. Есть 8 индивидуальных режимов для работы.

Увлажнитель Smartmi 2

Цена $121

КУПИТЬ ТУТ - Очиститель воздуха Xiaomi - с России

Комнатный увлажнитель воздуха. Устройство оснащено контейнером ёмкостью до 4 литров. Использует принцип испарения, чтобы сделать воздух влажным. Подойдет для различных жилых и технических помещений. Обладает минимальным количеством издаваемого шума в 34 децибел.

Набор инструментов

Цена $76

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Набор инструментов станет хорошим выбором, для тех, кто делает все своими руками. На ваш выбор представлено несколько вариантов наборов с разными инструментами. Все ключевые инструменты изготовлены из кованой инструментальной стали, что обеспечивает прочность и долговечность инструмента. А для защиты от коррозии на инструмент нанесено хромированное покрытие.

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