Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: штопор Xiaomi, доска для отжиманий Xiaomi
В этой подборке будут самые удачные и удивительные находки на Aliexpress, которые набирают популярность. Каждый товар выбран по самой низкой цене и у проверенного продавца. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

Штопор Xiaomi

Цена $32

КУПИТЬ ТУТ

В комплекте с устройством идет нож для срезания этикетки. Потом оно надевается на горлышко и по нажатию одной кнопки быстро вытаскивает пробку, сообщая об этом сигналом и красным миганием. Одного заряда хватает на открытие 70 бутылок.

Мощный блендер

реклама

Цена $53

КУПИТЬ ТУТ

Действительно мощный кухонный блендер - 2200 Вт. Емкость кувшина - солидные 2 литра. Аппарат добротный, пластик твердый, резиновые ножки устойчивые. Чаша из толстого прозрачного пластика, ручка прорезиненная, не скользит. Буквально за несколько секунд этот блендер делает смузи из зелёной гречки и мороженой клубники, обычный с этим справиться не мог.

Робот пылесос XIAOMI Mijia G1

Цена $146

анонсы и реклама
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mijia 1C - Liectroux - Xiaomi ROIDMI NEX - VIOMI - Roborock H6 - Roborock S5 Max - ILIFE V7s Plus - ILIFE V3S Pro - ABIR X6 - ABIR X8 - ROIDMI - Dreame V9 - ILIFE H70 - Xiaomi Mop P

Бюджетная модель, которая несмотря на свою ценовую категорию поддерживает сухую и влажную уборку, а также голосовое и удалённое управление со смартфона. Маршрут и время очистки можно запланировать заранее. Благодаря тонкому корпусу может без проблем мыть пол под мебелью.

Держатель телефона в авто

Цена $1.55 - 3.21

реклама

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ

Удобный держатель для телефона, главная особенность которого – телефон туда можно положить под любым углом, что крайне удобно. Стоит очень недорого, но это реально удобный гаджет, который найдет место на любой торпеде.

Беспроводные TWS-наушники Mifa X11

Цена $42

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Amazfit PowerBuds - Xiaomi Redmi Airdots 2 - Xiaomi FIIL CC - Mifa X8 TWS - Tiso i6 - Baseus WM01 - SYLLABLE S101 - Популярные

  • чип Qualcomm QCC3020
  • Bluetooth 5.0
  • поддержка AptX, влагозащита IPX7
  • до 5 часов работы, до 95 часов работы с кейсом, зарядка по Type-C
  • микрофон с шумоподавлением CVC 8.0

Флеш-накопитель с отпечатком пальца

Цена $27

КУПИТЬ ТУТ

Флеш-накопитель Loufuly с интерфейсом USB 3.0 и прочным металлическим корпусом оснащён сканером отпечатка пальца, благодаря которому ваши файлы всегда будут под защитой. Для заказа доступны флешки объёмом от 16 ГБ до 128 ГБ.

Доска для отжиманий Xiaomi

Цена $12

КУПИТЬ ТУТ

Портативная раскладная доска для отжиманий с помощью которой можно задать любую конфигурацию для прокачки той или иной группы мышц. Несмотря на простую конфигурацию нагрузка на мышцы значительная и весьма ощутимая.

Зубная щетка Oclean

Цена $26

реклама



КУПИТЬ ТУТ - Oclean X Pro - Oclean F1 - Oclean Air

Электрическая зубная щётка OCLEAN с цветным сенсорным экраном. Ее удобно заряжать через USB порт. 30 дней автономной работы! Поставляется с удобной подставкой. Рекомендую к покупке!

Универсальный насос для перекачки масла

Цена $12

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Это универсальный насос для перекачки масла. Можно самому поменять масло без проблем, если откачивать старое масло этим приспособлением. Так же если вдруг случайно перелили масло в двигатель, то излишки можно удалить с помощью этого инструмента.

Можете посмотреть прошлые подборки товаров.

Telegram канал со скидка - https://t.me/aliworkman

Группа вк - https://vk.com/workman1


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника подборка полезные товары техника находки дешевые товары новинки xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Carbon EK X
16
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
13
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
18
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
44
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
25
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
8
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
16
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
81

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 23
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
15 октября 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi признала критическую проблему в прошивке MIUI 12 – сроки устранения быстрого разряда батареи
16
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X делится изображением своей покупки — CPU обошёлся в 319 евро
80
6-ядерный Ryzen 5 5600X за 300$ обошёл на 10% 10-ядерный Core i9-10900K за 550$ в одноядерном тесте
120
Видеокарты AMD Big Navi не оправдают надежд геймеров и окажутся медленнее RTX 3080 – Tomshardware
87
Геймерский Core i7-9700K резко подешевел – лучший 8-ядерный процессор стоит всего 219 долларов
41
NVIDIA готовит RTX 3070 Ti/SUPER с 7424 ядрами и 320-битной шиной для конкуренции с Radeon RX 6800
74
GeForce RTX 3080/90 продано 0.65% от потребности рынка – геймеры могут перейти на Radeon RX 6900 XT
79
Бюджетный Ryzen 3500Х упал в цене на 1500 рублей - достойный аналог Ryzen 3600 для игровых систем
34
Недорогой AMD Ryzen 5 5600X обогнал Intel i5-10600K на 19%, i9-10900K на 10% и стал лидером Passmark
90
12 смартфонов Huawei получили прошивку EMUI 11
+
S.T.A.L.K.E.R. 2 станет временным эксклюзивом Xbox
56
Radeon RX 6800 XT способен обойти GeForce RTX 3090 в 3DMark Fire Strike
135
Назван простой способ вернуть сервисы Google на смартфоны брендов Huawei и Honor
6
Microsoft рассказала о ключевых функциях Windows 10-20H2 – ТОП 7 новых настроек и нововведений
14
Игровые процессоры Intel дешевеют перед продажами Ryzen 5000 – Core i5-9600K на 130$, i5-9400 -100$
44
Бюджетный способ получить производительность флагмана - SLI из двух GTX 1080 Ti сравнили с RTX 3090
38
67 смартфонов Xiaomi получили актуальную прошивку MIUI 12 от 23 октября – список и ссылки на закачку
2
AMD выпустит мощную видеокарту для добычи криптовалюты – аналог Radeon RX 5700 ХТ на чипе Navi 10
10
Первый GPU Intel DG1 Xe LP - конкурент NVIDIA и AMD уже поставляется, а DG2 на Xe HPG готовится
15
Видеокарта Intel Xe DG2 получит трассировку лучей и высокую производительность – Тomshardware
11

Популярные статьи

Обзор игр жанра Action RPG и тестирование на системе i5-4690K + GTX 1070
25
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Carbon EK X
16
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Thermaltake, Titan. Часть 6
8
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
2

Сейчас обсуждают

Leshiy2371
11:19
Подпорку под 2080 поставь - скорее всего разъем PCI-E перекашивает под весом в/к - вот тебе и черный экран. А 480 и размером и весом поменьше,причем значительно.Хотя нормальных дров очень мало.
AMD Radeon RX 6800 XT станет оптимальным игровым решением для 1440p и начальным для 4K
Christinachadzynski
11:19
Нет, амд из своего кармана обеспечивает низкие цены АПУ, это плата за стабильность и монополию.
Ожидается, что выручка AMD последовательно вырастет на треть
Alex Holodov
11:19
Я кризис 3 проходил хрен знает когда на радеон 6850 и феноме 965, и фпс был явно комфортнее. Какого хрена железо на 10 поколений новее его не тянет 60 фпс?
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Christinachadzynski
11:17
*ниже себестоимости аналогичных компонентов в розницу.
Ожидается, что выручка AMD последовательно вырастет на треть
Christinachadzynski
11:16
На улице АМДшниуов камаз с анашой перевернулся)
Ожидается, что выручка AMD последовательно вырастет на треть
ragnar
11:15
Может наконец-то в своих амолед телефонах ДЦ диминг появится. Или опять мозгов не хватает что понять, что у не маленькой части людей от этой сраной матрицы глаза болят.
После смерти отца компанию Samsung Electronics возглавит внук основателя
Christinachadzynski
11:13
Уже лет 15, новые магнитные технологии, аккумуляторные - анонсируют-анонсируют, да никак не выанонсируют.
Seagate подтверждает намерения начать поставки HAMR-накопителей объёмом 20 Тбайт в этом году
Testnamev Nexus
11:08
Кричал интел бой швыряясь горячими тормрзными синими камнями, купленными до скидки на всю папкину зарплату
Игровые процессоры Intel дешевеют перед продажами Ryzen 5000 – Core i5-9600K на 130$, i5-9400 -100$
Максим Прокопов
11:08
На видяхах Лизы память другая GDDR6 не GDDR6x, она дешевле, то есть тут нужно волевое решение Лизки, может быть и будет дешевле, чо гадать, подождем до премьеры)
AMD Radeon RX 6800 XT станет оптимальным игровым решением для 1440p и начальным для 4K
Christinachadzynski
11:08
Пассивное охлаждение требует 7+мм расстояния между рёбрами. Медь для рёбер не даёт ничего кроме вреда.
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Thermaltake, Titan. Часть 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем