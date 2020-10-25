Цена $32

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В комплекте с устройством идет нож для срезания этикетки. Потом оно надевается на горлышко и по нажатию одной кнопки быстро вытаскивает пробку, сообщая об этом сигналом и красным миганием. Одного заряда хватает на открытие 70 бутылок.

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Цена $53

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Действительно мощный кухонный блендер - 2200 Вт. Емкость кувшина - солидные 2 литра. Аппарат добротный, пластик твердый, резиновые ножки устойчивые. Чаша из толстого прозрачного пластика, ручка прорезиненная, не скользит. Буквально за несколько секунд этот блендер делает смузи из зелёной гречки и мороженой клубники, обычный с этим справиться не мог.

Цена $146

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Бюджетная модель, которая несмотря на свою ценовую категорию поддерживает сухую и влажную уборку, а также голосовое и удалённое управление со смартфона. Маршрут и время очистки можно запланировать заранее. Благодаря тонкому корпусу может без проблем мыть пол под мебелью.

Держатель телефона в авто

Цена $1.55 - 3.21

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Удобный держатель для телефона, главная особенность которого – телефон туда можно положить под любым углом, что крайне удобно. Стоит очень недорого, но это реально удобный гаджет, который найдет место на любой торпеде.

Беспроводные TWS-наушники Mifa X11

Цена $42

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Bluetooth 5.0

поддержка AptX, влагозащита IPX7

до 5 часов работы, до 95 часов работы с кейсом, зарядка по Type-C

микрофон с шумоподавлением CVC 8.0

Флеш-накопитель с отпечатком пальца

Цена $27

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Флеш-накопитель Loufuly с интерфейсом USB 3.0 и прочным металлическим корпусом оснащён сканером отпечатка пальца, благодаря которому ваши файлы всегда будут под защитой. Для заказа доступны флешки объёмом от 16 ГБ до 128 ГБ.

Доска для отжиманий Xiaomi

Цена $12

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Портативная раскладная доска для отжиманий с помощью которой можно задать любую конфигурацию для прокачки той или иной группы мышц. Несмотря на простую конфигурацию нагрузка на мышцы значительная и весьма ощутимая.

Цена $26

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Электрическая зубная щётка OCLEAN с цветным сенсорным экраном. Ее удобно заряжать через USB порт. 30 дней автономной работы! Поставляется с удобной подставкой. Рекомендую к покупке!

Универсальный насос для перекачки масла

Цена $12

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Это универсальный насос для перекачки масла. Можно самому поменять масло без проблем, если откачивать старое масло этим приспособлением. Так же если вдруг случайно перелили масло в двигатель, то излишки можно удалить с помощью этого инструмента.

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