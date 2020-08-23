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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: JBL Boombox 2, электроотвертка Bosch Go2 и другое

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Цена $40

Фреза имеет мощность в 800 ватт, работает от сети переменного тока 220 вольт. Скорость вращения сверла 30 000 оборотов в минуту. Есть регулировка режимов и скорости. Предусмотрен защитный короб. Диаметр рабочей части 6,35 мм. Предназначена для всех видов работ с древесиной.

Система охраны

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Цена $26.95 - 77

Охранная система с беспроводным типом установки, имеет 3 датчика отслеживания движения, блокиратора дверей и окон, внешнюю видеокамеру для наблюдения.

Управляется через модуль-контроллер и посредством дистанционного брелока. Работает комплекс через wi-fi сигнал. Есть свето и звуковая сирена. Частота использования сигнала 433МГц.

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Цена $9.22 - 20.23

Устройство для диагностики водопроводных труб, служит также в качестве эндоскопа, можно использовать при ремонте авто, применять в поисковых случаях.

Оборудована мягким кабелем до 10 метров, сверх широкоугольной камерой на 8 мм, с подсветкой. Подключение к интерфейсу usb. Поддерживает связь по wifi каналу.

Мощная колонка JBL FLIP 5

КУПИТЬ ТУТ - JBL Boombox 2 - Cowin 6110 - Anker Soundcore Motion

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Цена $78

Беспроводная колонка с защитой корпуса от пыли и влаги, имеет 2 динамика мощностью 20 ватт. Есть беспроводное подключение по bluetooth каналу.

Емкость автономного питания 4800mah. Можно взять в дорогу, на улицу. Подключаются наушники с разъемом 3,5 мм. 

Электроотвертка Bosch Go2

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - WOSAI - GOXAWEE

Цена $15.42 - 86.22

Это своего рода мини шуруповёрт, только компактный и удобный. Благодаря прорезиненной рукоятке, отвертка плотно сидит в руке. Можно без проблем установить различные насадки

Фонарик Xiaomi BEEBEST F1

КУПИТЬ ТУТ - L2 XHP50 - NICRON

Цена $5

Мощный портативный фонарь, работающий от встроенного аккумулятора, позволит вам запросто осветить труднодоступное для света место или большую площадь поверхности в темное время суток. Из преимуществ отмечу яркость фонаря 1000 люмен, его компактные размеры, прочный корпус, наличие магнита на задней части. 

Дисковая пила с лазерной направляющей

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Цена $47

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Хват у пилы прорезиненный, размером напоминает маленькую болгарку. Лазер днём светит заметно, но он будет полезен только для больших полотен. Все шкалы по углам наклона соответствуют замерам. Срез получается ровный.

Wi-fi роутер Xiaomi Redmi AX5

КУПИТЬ ТУТ - Tenda AC11 - Tenda AC23 - Xiaomi AC2100 - Xiaomi AX1800

Цена $44

Первый маршрутизатор от Redmi с поддержкой WiFi 6, представляет собой гигабитный двухдиапазонный маршрутизатор и относится к классу AX1800. Маршрутизатор имеет 4 внешние несъемные антенны с усилением 5дБи каждая. Работает с приложением Mi Home и оптимизирован для работы с устройствами умного дома Xiaomi.

Ирригатор Mornwell

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Цена $23

  • 3 режима: стандартный, мягкий, пульсирующий
  • Резервуар для воды на 300 мл
  • Водозащита IPX7
  • Аккумулятор 1400mah (до 14 дней работы), зарядка от USB

Машинка на радиоуправлении

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Цена $15 по промокоду 7C364BIFPD23

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По заявлением скорость достигает 20 км/ч, а время работы до 30 минут. У машинки более 1000 заказов и высокий рейтинг.

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Аффтор как раз прогрессивней всех вас. У него, небось, уже тесты ремастера Масс Эффект на 3090 давно готовы.
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