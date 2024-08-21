Пусковое устройство Baseus

Цена 3 620 ₽

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Джамп стартер емкостью 12 000mah в лаконичном корпусе обеспечивает ток до 1 200A и подходит для запуска бензиновых двигателей объёмом до 6 л и дизельных — до 2,5 л. Модель оснащена фонариком и способна заменить пауэрбанк, когда потребуется подпитать гаджеты.

Аккумуляторные батарейки PKCELL, ААА, 8 шт.

Цена 555 ₽

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КУПИТЬ ТУТ - AA 2600 мАч

Рассчитаны на 1000 циклов заряда, ёмкость каждой батарейки по 1000 мАч, типоразмер ААА. Много заказов и положительных отзывов.

Кабель зарядный Essager USB Type-C

Цена 148 ₽

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Кабель выполнен в нейлоновой оплётке и защищён от перегибов. Поддерживает быструю зарядку мощностью 100Вт и током 7А, а также может передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с. Можно выбрать разлчной длины.

Стиральная машина Indesit EWSD 51031 BK

Цена 18 143 ₽ по промокоду BEKO10

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КУПИТЬ ТУТ (чтобы попасть на нужного продавца вбивайте в поиске ЯндексМаркета артикул YM10001581)

огромное количество режимов, удобное переключение,

защита от протечек,

загрузка 5кг.

Колонка Anker Soundcore Motion+

Цена 5 566 ₽

КУПИТЬ ТУТ - Mifa WildBox - Tronsmart T7

Мощность 30 Вт, Bluetooth 5.0, технология усиления низких частот BassUp,

настройка эквалайзера через мобильное приложение,

влагозащита IPX7,

автономность до 24 часов (аккумулятор 10000 мАч), функция повербанка.

Измельчитель бытовых отходов MIUI

Цена 6491₽ с купоном продавца

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С таким гаджетом вы избавитесь от запаха из мусорного ведра и необходимости вручную очищать раковину на кухне от мелкого мусора За раз вмещает до 1л отходов, подойдёт для семьи от 3 до 7 человек. Есть доставка из РФ.

Беспроводной моющий пылик Dreame Trouver K10 Pro

Цена 17578 руб. с учетом купона

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LED дисплей, голосовые уведомления,

тип уборки: сухая и влажная,

скорость вращения швабры: 540 об/мин, сила всасывания 15000Па,

емкость для грязной воды: 0.6 л,

ёмкость резервуара для чистой воды: 0.9 л,

время работы на одном заряде: 30 мин.

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