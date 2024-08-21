ТОП 7 полезных и недорогих гаджетов - измельчитель бытовых отходов MIUI и колонка Tronsmart T7
Пусковое устройство Baseus
Цена 3 620 ₽
Джамп стартер емкостью 12 000mah в лаконичном корпусе обеспечивает ток до 1 200A и подходит для запуска бензиновых двигателей объёмом до 6 л и дизельных — до 2,5 л. Модель оснащена фонариком и способна заменить пауэрбанк, когда потребуется подпитать гаджеты.
Аккумуляторные батарейки PKCELL, ААА, 8 шт.
Цена 555 ₽
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Рассчитаны на 1000 циклов заряда, ёмкость каждой батарейки по 1000 мАч, типоразмер ААА. Много заказов и положительных отзывов.
Кабель зарядный Essager USB Type-C
Цена 148 ₽
Кабель выполнен в нейлоновой оплётке и защищён от перегибов. Поддерживает быструю зарядку мощностью 100Вт и током 7А, а также может передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с. Можно выбрать разлчной длины.
Стиральная машина Indesit EWSD 51031 BK
Цена 18 143 ₽ по промокоду BEKO10
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- огромное количество режимов, удобное переключение,
- защита от протечек,
- загрузка 5кг.
Колонка Anker Soundcore Motion+
Цена 5 566 ₽
КУПИТЬ ТУТ - Mifa WildBox - Tronsmart T7
- Мощность 30 Вт, Bluetooth 5.0, технология усиления низких частот BassUp,
- настройка эквалайзера через мобильное приложение,
- влагозащита IPX7,
- автономность до 24 часов (аккумулятор 10000 мАч), функция повербанка.
Измельчитель бытовых отходов MIUI
Цена 6491₽ с купоном продавца
С таким гаджетом вы избавитесь от запаха из мусорного ведра и необходимости вручную очищать раковину на кухне от мелкого мусора За раз вмещает до 1л отходов, подойдёт для семьи от 3 до 7 человек. Есть доставка из РФ.
Беспроводной моющий пылик Dreame Trouver K10 Pro
Цена 17578 руб. с учетом купона
- LED дисплей, голосовые уведомления,
- тип уборки: сухая и влажная,
- скорость вращения швабры: 540 об/мин, сила всасывания 15000Па,
- емкость для грязной воды: 0.6 л,
- ёмкость резервуара для чистой воды: 0.9 л,
- время работы на одном заряде: 30 мин.
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