Технологию обкатывают на маршруте между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, а полноценный запуск с пассажирами ожидается не раньше 2028 года.

В Свердловской области стартовал масштабный эксперимент по внедрению автономного рельсового транспорта. Специалисты вывели на линию, соединяющую Екатеринбург и город-спутник Верхняя Пышма, модель 71-911ЕМ «Львёнок», оснащённую передовыми системами автопилота. Это уникальный для России случай, когда беспилотные технологии тестируют не в пределах одного муниципалитета, а на сложном междугороднем маршруте.

Умный вагон уже научился самостоятельно ориентироваться в пространстве и выполнять необходимые маневры. Инженеры синхронизировали бортовые системы с инфраструктурой депо, поэтому трамвай может без участия человека проходить техобслуживание и выезжать на смену. Как сообщают российские СМИ, на путях электроника уверенно распознаёт любые препятствия - причём эффективность сенсоров не снижается даже в густой туман, ливень или снегопад. Так, заметив помеху, состав плавно тормозит за 7–10 метров до объекта и продолжает движение только после того, как дорога освободится.

Разработчики оборудования из холдинга ТМХ и производители вагонов в интервью с журналистами отмечают, что на данном этапе искусственный интеллект рассматривается скорее как ассистент, а не полная замена человеку. Главная задача системы — подстраховать водителя в экстренных ситуациях, исключить ошибки из-за усталости и сделать поездки безопаснее. Сейчас на этом маршруте курсируют 11 современных низкопольных трамваев, и их цифровая модернизация стала логичным шагом в развитии транспортной сети региона.

Напомним, внедрение технологии стало возможным благодаря особому экспериментально-правовому режиму, который действует в России до 2027 года. Соответствующее соглашение власти Екатеринбурга и инвесторы из «Группы Мовиста» подписали летом 2025 года, и спустя всего четыре месяца техника вышла на испытания. Если все тесты пройдут успешно, жители области смогут воспользоваться полностью автономным транспортом ориентировочно через три года.